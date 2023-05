Un chat filme ses aventures avec une caméra miniature : découvrez sa vie secrète (vidéo)

Faire porter une caméra par un animal n’est pas une grande première. Chercher à se mettre dans la peau d’un chat non plus. Le jeu vidéo Stray en donne la possibilité dans une certaine mesure, mais en plongeant le joueur dans un monde surréaliste.

La nouveauté proposée par Mike Prospero, rédacteur en chef du site web dédié à la high-tech et à l’informatique Tom’s Guide, réside dans la technologie déployée. Il a, en effet, équipé son chat Mervin d’une Insta360 GO 2, présentée par le fabricant comme étant « la plus petite caméra d’action au monde ».

Il a justement choisi ce modèle pour sa petite taille et sa légèreté – en plus de ses performances – pour que son ami à 4 pattes ne souffre pas d’inconfort ni de gêne en la portant.

Mike Prospero se demandait ce que le quadrupède pouvait bien faire pendant qu’il vagabondait dans le quartier, et a pensé que le dispositif constituait le meilleur moyen de lui apporter la réponse.

Même si, d’après lui, Mervin ne s’aventure jamais bien loin de la maison, il s’attendait à découvrir des images palpitantes. A vrai dire, il n’a pas vraiment été servi sur ce point, mais l’expérience ne l’a pas découragé pour autant. Il a même l’intention de la renouveler, dans l’espoir d’assister à des scènes excitantes et de belles rencontres.

« Mervin est aussi paresseux que je le pensais »

Les enregistrements qu’il a obtenus avec cette première mouture comprennent malgré tout quelques images intéressantes, comme lorsque Mervin a grimpé à un arbre puis a sauté par-dessus la clôture de la maison de son maître pour explorer les environs. Adopter ainsi le point de vue du félin permet de mieux apprécier les aptitudes en escalade et en saut que possèdent des chats.

Mervin « s’est révélé être aussi paresseux que je le pensais », s’est amusé Mike Prospero en soulignant l’activité modérée du minet ce jour-là.

La mini caméra nous aura tout de même permis de voir les adorables pattes et vibrisses du chat de très près…

Tom's Guide / YouTube