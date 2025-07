Après avoir perdu tout espoir, cette famille reçoit des nouvelles de son chat disparu il y a 4 ans (vidéo)

Treasure a traversé beaucoup d’événements au cours de sa vie. Adoptée dans un refuge par une petite fille et sa famille, elle a trouvé l’apaisement dont elle avait besoin. Quelque temps plus tard, la chatte peureuse a pris la fuite de sa maison et n’a pas été vue. C’est grâce a 2 bénévoles investis qu’elle a enfin pu retrouver le chemin de son domicile.

Treasure a vécu quelques mois auprès de Raylinn, une petite fille de 6 ans, très attachée à elle. C’est lors d’un soir d’orage que Raylinn s’est absentée quelques minutes pour aller voir ses parents dans le garage. Alors que les éclairs se faisaient de plus en plus nombreux, la chatte a pris peur et est partie de la maison. Des recherches ont été menées dans tout Deltona (Floride, États-Unis).

Flagler Humane Society / Facebook

Un an de recherche active

Les parents de Raylinn, Alex et Alyssa Madigan, n’ont jamais perdu espoir. Dès le lendemain de la disparition, ils se sont lancés dans une recherche active dans toute la ville et au-delà. Ils ont collé des affiches « chat perdu » dans tous les quartiers et interrogé leurs voisins. « L’espoir était là », indiquaient-ils à Journal online.

Flagler Humane Society / Facebook

Retrouvé à 80 kilomètres de là

Les recherches sont restées sans succès, au plus grand désespoir de la famille. Alex, Alyssa et Raylinn ignoraient que la chatte avait parcouru 80 kilomètres et avait été recueillie par une autre famille. En tout, Treasure sera restée plus de 3 ans entre les mains de parfaits inconnus qui l’ont considérée comme leur propre animal.

La féline a fini par atterrir au refuge Flagler Humane Society.

Flagler Humane Society / Facebook

La perspective des retrouvailles

C’est en arrivant au Flagler Humane Society que l’identité de la chatte a été confirmée, ainsi que celle de ses maîtres, grâce à un lecteur de micropuce. Tout la reliait évidemment à la famille Madigan, qui avait gardé une petite lueur d’espoir durant tout ce temps.

La belle nouvelle est arrivée quelques heures plus tard, alors que la famille était réunie chez elle.

« En route pour retrouver notre bébé »

Bouleversée, toute la famille a pris la route du refuge, à 90 minutes de son domicile, pour retrouver Treasure. L’émotion était au rendez-vous après ces 3 ans et demi d’attente interminables. Durant tout le chemin qui les menait vers Treasure, les Madigans n’en revenaient pas de voir quel leur chatte avait parcouru autant de kilomètres seule, peu après cette nuit d’orage.

Âgée de 9 ans, la petite fille de la famille est heureuse et soulagée d’avoir retrouvé sa belle Treasure. La directrice de la Flagler Humane Society expliquait que ce type de retrouvailles est rare. Dans ce cas, c’est la micropuce qui a fait toute la différence.