De parfaits inconnus se mobilisent autour d'un homme déterminé à sauver un chaton errant mal en point

Alors qu’elle était extrêmement mal en point et que ses chances de survie paraissaient compromises, une jeune chatte errante a été découverte à temps par un jeune homme. Ce dernier était fermement décidé à se battre jusqu’au bout pour qu’elle s’en sorte. Des internautes l’y ont aidé.

Un utilisateur du site web communautaire Reddit, publiant sous le pseudonyme « ikedness », a raconté en détail comment il a sauvé la vie d’un chaton, rapporte Upworthy.

De nationalité philippine et âgé de 27 ans, ikedness avait découvert la jeune chatte dans la rue, non loin de l’immeuble où il réside. L’animal était en très grande souffrance.



ikedness / Reddit

Son pelage censé être blanc était recouvert d’une substance visqueuse. Il pensait que c’était de l’huile, mais une passante lui a expliqué qu’il s’agissait plus probablement de colle. ikedness avait initialement prévu de nettoyer le chaton avant de le ramener à l’endroit où il l’avait trouvé.

Il a demandé de l’aide à d’autres utilisateurs de Reddit et fait quelques recherches sur le net. Il a ainsi appris qu’il devait utiliser des huiles végétales et laisser agir un moment. Cela a effectivement permis de retirer la matière adhésive du poil du petit félin, mais pas de sa peau.



ikedness / Reddit

Il s’est à nouveau tourné vers le réseau social, et on lui a suggéré de recourir à l’huile de noix de coco. C’est d’ailleurs ce qui l’a amené à appeler sa petite protégée Coco.

« Après 2 à 3 heures de brossage léger avec de l'huile de noix de coco et une éponge, 99 % de la colle a été enlevée », se félicitait ikedness sur l’une des publications relatant ce long et difficile sauvetage.

La nouvelle vie de Coco

Le jeune homme mettait régulièrement les internautes au fait de l’évolution de l’état de santé de Coco, racontant notamment ses visites chez le vétérinaire et les différents traitements administrés, comme ceux contre les vers.



ikedness / Reddit

En quelques semaines, la chatte a connu une transformation spectaculaire grâce à son bienfaiteur. Elle a retrouvé sa belle robe blanche et est aujourd’hui en pleine forme, alors qu’elle était au bord du gouffre au moment de sa découverte.

ikedness continue de donner de ses nouvelles. Il est ravi d’avoir pu la sauver et lui offrir la vie heureuse qu’elle mérite. Il est également plein de gratitude envers les membres de la communauté virtuelle qui l’ont conseillé et accompagné. « Je n'aurais pas pu faire la moitié de ce que j’ai fait sans eux, leurs conseils, leurs dons, leur gentillesse et leur soutien », dit-il.

ikedness / Reddit