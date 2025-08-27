Après avoir passé sa vie dans la rue à se battre pour survivre, ce félin espère trouver la quiétude dans sa propre maison

Raymond a passé des moments difficiles dans la rue. Heureusement, des bienfaiteurs ont toujours gardé l’œil sur lui. Alors, le jour où il a eu besoin d’aide, ceux-ci sont passés à l’action et ont mis un terme à sa détresse. Tout ce qui lui manque aujourd’hui, c’est une famille aimante.

Raymond a mené la vie difficile de chat errant pendant les premières années de son existence. Lorsqu’il est tombé malade, les habitants des environs qui veillaient sur lui l’ont emmené au refuge CHUV de la Faculté de Médecine Vétérinaire, à Saint-Hyacinthe (Canada). Sur place, le personnel a pris grand soin de lui et la boule de poils, remise sur pattes, est maintenant disponible à l’adoption.

L’histoire de Raymond est tristement celle de nombreux chats errants. Dans la rue, ces derniers doivent se battre pour se nourrir et rester en sécurité : « Ce beau monsieur au cœur de chaton laisse derrière lui une vie d'errance qui n'a pas été de tout repos », partageait un porte-parole du CHUV.

Refuge CHUV / Facebook

Un grand cœur à l’intérieur

Un jour, Raymond est apparu mal en point, ce qui a alerté ses bienfaiteurs. Il s’est alors retrouvé au CHUV, où il a été soigné pour quelques problèmes médicaux : « Après des corrections chirurgicales aux yeux, des soins à une griffe incarnée infectée et l'amputation de ce qu'il restait de sa queue », précisait l’organisme.

Raymond est désormais prêt à rejoindre une famille aimante dans laquelle il pourra continuer d’être choyé. Pour ses sauveteurs, il est évident qu’il fera le bonheur de quelqu’un. Par ailleurs, ils sont persuadés qu’il sera extrêmement reconnaissant de simplement pouvoir partager son quotidien avec quelqu’un : « Raymond s'adapte facilement à pas mal toutes les situations et est simplement heureux d'être au chaud, nourri et aimé ».

Raymond pourra s’adapter à un foyer où vivent d’autres chats, à condition que ceux-ci soient également FIV+ (sida du chat), comme lui. Il s’entend aussi bien avec les enfants, ce qui en fait le partenaire de vie idéal ! En somme, ses bons Samaritains sont tentés de le qualifier de « chat parfait » et espèrent que quelqu’un verra son cœur pur.