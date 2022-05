Une chatte errante retrouvée avec ses 3 chatons sous un balcon cherche désormais une nouvelle famille à qui faire confiance (vidéo)

Une chatte et ses 3 chatons vivaient dehors sous un balcon avant qu’une famille ne leur vienne en aide. Après leur sauvetage, 6 mois ont été nécessaires à la jeune maman pour faire confiance aux humains. Une métamorphose qui fait chaud au cœur.

Un soir, fin d’année 2021, Steph et Francis, un couple qui vit à Montréal au Canada, ont aperçu sous le balcon de leur voisin 4 paires d’yeux luisants. Steph est sortie voir de plus près et a découvert 2 chatons qui vadrouillaient ainsi que leur mère et un 3e chaton blottis l’un contre l’autre dans leur habitat de fortune.

Lorsque l’un des petits s’est risqué sur la route, Steph a immédiatement entrepris de mettre la famille de félins en sécurité. Avec une boîte de thon, elle a facilement amadoué les chatons. Mais la maman, elle, restait prostrée et difficile à convaincre malgré la faim qui l’assaillait.



Chatons Orphelins Montréal / Facebook

Un sauvetage tout en patience

Le lendemain matin, Steph est revenue chercher la maman chatte nommée Madison. Elle a utilisé une cage à trappe garnie de sardines à l’huile. Un piège auquel Madison n’a pas pu résister plus d’une heure. En effet, la faim a été plus forte que la peur. Madison est entrée dans la caisse et a été conduite avec ses bébés au Chatons Orphelins Montréal (COM).

Madison et ses 3 petits ont été placés chez Sadja et Charlotte, une famille d’accueil bénévole du refuge, afin d’être sociabilisés. « Pendant plusieurs jours, Madison se cachait systématiquement à la vue d’un humain », a déclaré Céline Crom du COM à Love Meow. Ses chatons, eux, se faisaient vraiment bien à cette nouvelle vie dans ce foyer douillet.

Avec beaucoup de patience et de caresses sur la tête, Sadja et Charlotte ont réussi à faire sortir Madison de son état d’anxiété. Ses feulements se sont doucement transformés en ronronnements.



Chatons Orphelins Montréal / Facebook

6 mois plus tard, les chatons sont devenus de jeunes adultes vivant chacun dans leur foyer d’adoption. Madison, quant à elle, est désormais prête à commencer sa nouvelle vie également. Elle reste plutôt timide, mais s’invite dorénavant volontiers sur les genoux pour une sieste pleine de tendresse.