Après avoir été attaquée en pleine rue par des chiens alors qu’elle était gestante, cette chatte survit et trouve une famille

La chatte a été transférée aux urgences après avoir subi une attaque violente en pleine rue. Alors gestante, elle a été transférée depuis le Mexique, en Californie. L’équipe de son refuge a mis en place de nombreux soins médicaux, et portée par un courage admirable, la chatte a surmonté les épreuves. Aujourd’hui adoptée, elle s’épanouit pleinement.

Repérée par une équipe de sauveteurs dans les rues d’une ville du Mexique, la chatte nommée Aphrodite a été confiée à un refuge local juste après son agression par plusieurs chiens. La chatte a mis bas auprès de bénévoles, puis a pu allaiter ses petits en toute sécurité, expliquait Parade Pets. Nécessitant des soins supplémentaires, elle a été transférée dans un refuge de Californie, qui a découvert des séquelles bien plus graves.

Un long parcours de soins

Admise au Cat Lounge Rescue and Adoption Center (Californie, États-Unis) après 2 mois passés dans un refuge mexicain, la chatte semblait encore épuisée. Bien portants, ses 2 chatons ont pu être adoptés rapidement par la même famille. Le temps était venu de prendre toutes les dispositions pour qu’Aphrodite soit en meilleur santé.

Des découvertes préoccupantes

Lors des premiers examens, les équipes californiennes ont découvert de multiples séquelles de l’agression subie par la jeune chatte. Son pelage était recouvert de croûtes, elle était envahie par les acariens et l’endroit de sa stérilisation paraissait ouvert et infecté. En parallèle, une radiographie a permis d’attirer l’attention de l’équipe sur 4 côtes cassées et une anomalie traumatique au niveau de la colonne vertébrale.

Face à ce constat accablant, l’équipe a aussi compris à quel point Aphrodite était résiliente et forte.

Parade Pets

Une surveillance de près

La jeune chatte a été placée en famille d’accueil pour guérir au mieux. Équipée d’une petite combinaison pour l’empêcher de lécher les fils de sa cicatrice de stérilisation, elle a pu se reposer et reprendre peu à peu des forces. « Incroyablement douce et affectueuse », elle a séduit tout son entourage. Face à une chatte qui devenait aussi de plus en plus expressive, sa famille d’accueil a compris qu’elle pourrait passer à l’étape suivante.

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Une vie de rêve pour « Mochi »

Adoptée très rapidement à la fin de sa convalescence, la chatte a été renommée Mochi par ses adoptants, militaires de métier. Accueillie en même temps qu’un chaton, la féline a vite pris ses marques auprès de sa nouvelle famille. En demande d’attention, lorsqu’elle n’est pas avec ses propriétaires, elle profite de moments de détente devant la télé avec son petit frère. Mochi nous donne immanquablement une belle leçon de résilience.