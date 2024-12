Cette chatte adore les caresses sur le ventre et en demande à sa propriétaire de la plus adorable des manières (vidéo)

Beanie vit certainement sa meilleure vie. La chatte s’épanouit dans un foyer chaleureux, et a tout ce qu’elle désire. C’est un vrai membre de la famille, qui ne manque de rien. D’ailleurs, on remarque que l’animal est assez grassouillet.

Pour rappel, le surpoids chez nos compagnons à 4 pattes – souvent causé par le manque d’exercice physique et une alimentation inadaptée – risque d’entraîner des problèmes de santé. Il est important de leur fournir une nourriture adaptée à leur âge, leur taille, leur mode de vie et leur état de santé ; mais aussi de leur proposer régulièrement des activités.

Sur les réseaux sociaux, la maîtresse de Beanie a confié que cette dernière suivait actuellement un régime spécial pour l’aider à perdre du poids. « Nous essayons de lui faire manger principalement des aliments humides. C’est moins calorique et plus protéique. C’est également hydratant et bon pour la fonction rénale, estime-t-elle, quant à l’exercice, nous essayons simplement de jouer davantage avec elle et de la faire bouger. Nous sortons aussi quand il fait beau. Elle adore sortir dans la cour. »

« Elle est tellement mignonne »

Comme le rapporte le média Pet Helpful, Beanie adore se sentir aimée et recevoir des caresses sur le ventre. Pour en demander à sa propriétaire, la chatte se hisse sur ses pattes arrière.

Une vidéo publiée sur le compte TikTok @beanie0514 montre la boule de poils en train de se mettre debout devant son humaine préférée, afin de se faire caresser le ventre. « La fille la plus douce au monde », peut-on lire en légende.

A lire aussi : L'évolution émouvante de l'attitude de ce chat sénior ayant trouvé une nouvelle famille après le deuil (vidéo)

© @beanie0514 / TikTok (capture d'écran)

Depuis sa mise en ligne, le clip est devenu viral. Il a atteint 15 millions de vues et 4 millions de mentions « j’aime » ! Des dizaines de milliers d’internautes ont déposé un commentaire après avoir visionné les images adorables. « Elle est juste remplie d’amour », écrit un utilisateur du réseau social. « Elle est tellement mignonne », commente un autre.

Votre animal de compagnie adopte-t-il un comportement particulier pour réclamer des caresses ? Dites-nous tout !