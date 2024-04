Après avoir aidé les pompiers lors d’un accident, ce chat errant et serviable reçoit une récompense inestimable

Dans leurs missions, les pompiers peuvent parfois recevoir l’aide précieuse d’un chien, mais il est plus rare qu’ils soient assistés par un chat… C’est pourtant ce qui est arrivé aux pompiers de Centennial dans le Colorado (États-Unis), comme le rapporte Tag 24. Alors qu’ils étaient appelés pour un grave accident sur l’autoroute, un chat roux est sorti de nulle part, déterminé à les aider.

Un chat serviable

Alors que les équipes d’urgence s’efforçaient d’aider les blessés et de nettoyer les liquides renversés sur la route après l’accident, un chat a couru vers eux à leur grande surprise.

South Metro Fire Rescue / Facebook

« L’agent de sécurité a essayé d’expliquer que les humains avaient la situation sous contrôle, mais le chat était déterminé à aider quand même », a écrit le service d’incendie sur Facebook.

South Metro Fire Rescue / Facebook

Quand il s’est rendu compte que les pompiers se débrouillaient bien sans lui, le félin s’est alors tourné vers l’ambulance. Il est monté à l'arrière, mais les ambulanciers étaient mieux formés aux soins médicaux que lui et le patient n'avait pas non plus besoin de son soutien.

Impossible pour lui de conduire l’ambulance... Dépité, le chat s'est simplement résigné à les accompagner à l’hôpital pour voir ce qui se passait.

South Metro Fire Rescue / Facebook

Une fin heureuse

Amusés par l’attitude de cet assistant inattendu, les secouristes ont également réalisé que ce matou n’était pas en sécurité sur l’autoroute. Personne ne savait d’où il venait, c’est pourquoi la décision a été prise de l’emmener dans un refuge pour animaux après l’accident. Là-bas, au centre d'accueil de la Dumb Friends League, il a aidé à prendre soin d’autres chats perdus, en attendant de trouver un foyer permanent.

Heureusement, ce chat serviable n’a pas eu à attendre bien longtemps. Seulement 2 semaines après son entrée au refuge, quelqu’un a proposé de l’adopter. Il s’agissait d’Andrew Becker, un pompier qui n’a pas réussi à se sortir le minou de la tête après l’accident.

« Ce chat était immédiatement très amical et voulait être caressé par tout le monde », a déclaré le soldat du feu. « J’ai su à ce moment-là que je voulais ramener ce chat à la maison. »

Aujourd’hui, c’est chose faite ! Baptisé Hazi, l’apprenti secouriste coule désormais des jours heureux auprès de maîtres aimants.