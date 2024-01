Ce chat aventureux qui adore skier avec son maître est devenu une légende sur les pistes (vidéo)

Aller skier, se promener dans la neige, faire du patin à glace sur un lac gelé… Autant d’activités hivernales que le maître de Gary aime faire pendant l’hiver.

Vous pensez que, pendant ce temps, le matou reste au chaud à la maison ? Pas du tout ! Gary a une passion étonnante pour toutes ces activités de plein air et accompagne volontiers son maître.

Récemment, Parade Pets a relayé une vidéo postée sur le compte TikTok dédié aux aventures de Gary, où on voit le chat en train de skier avec son papa le plus naturellement du monde.

Un skieur hors-pair

La scène se déroule à Nakiska, une célèbre station de sports d'hiver canadienne située en Alberta. N’allez pas imaginer que Gary puisse dévaler les pistes avec ses propres skis. Le petit félin descend en fait la montagne, perché sur les épaules de son maître.

© @greatgramsofgary / TikTok

Dans la vidéo, on voit Gary qui est incroyablement calme et serein, alors que son papa dévale la pente à toute vitesse. Il regarde autour de lui et profite simplement de la balade.

D’après le père de Gary, ce sont des habitués des pistes. Le chat a d’ailleurs ses fans qui l’interpelle au passage depuis le télésiège. Une vraie star !

La sécurité avant tout

Des vidéos comme celles-ci ne sont pas pour les âmes sensibles. Le froid, la vitesse, la peur que le minou s’échappe… Tous ces facteurs à prendre en compte pourraient refroidir l’enthousiasme de nombreux propriétaires d’animaux !

Gary, lui, est parfaitement équipé lors de ses nombreuses descentes à ski. Il porte un manteau spécial pour le tenir au chaud et il est attaché au sac à dos de son maître pour le garder en sécurité.

Un chat aventurier populaire

Postée le 9 janvier dernier, cette vidéo de Gary salué par ses admirateurs sur une piste de ski a déjà été vue plus de 105 000 fois.

Les internautes se réjouissent pour le petit chat et souligne sa popularité : « Gary, le garçon le plus populaire sur les pistes ! » ou encore « C’est un chaton vraiment populaire », peut-on lire dans les commentaires. D’autres internautes interrogent le maître du félin sur son équipement, en particulier sur le harnais utilisé.

A lire aussi : L'odyssée de Princess Leia, une chatte courageuse à la recherche d'un abri pour ses 7 chatons Star Wars

Gary n’en finit pas d’étonner Internet. En plus des nombreuses vidéos où on le voit skier, on peut suivre sur les réseaux sociaux ses autres aventures. Le matou accompagne également son père dans ses voyages et ses autres activités : kayak, tout-terrain, randonnée…

Ce chat est probablement plus aventureux que bon nombre d’entre nous !