2 sœurs félines nées à quelques jours d'intervalle deviennent inséparables et apprennent ensemble à faire confiance aux humains

Nées d’une chatte errante qui refusait de faire confiance aux humains, les petites Timmie et Stevie ont toujours été extrêmement attachées l’une à l’autre. C’est ensemble qu’elles ont grandi en famille d’accueil et c’est aussi ensemble qu’elles aspirent à continuer de vivre dans leur futur foyer.

Un chat errant n’ayant pas eu d’interaction avec les humains a de fortes chances de les craindre et de les considérer comme une menace. Quand c’est une chatte enceinte qui est dans cette situation, cette attitude de méfiance tend à s’exprimer de manière encore plus intense. C’était le cas pour une féline gestante confiée à l’organisation Jin's Bottle Babies et à Shelbi, mère d’accueil bénévole à Phoenix en Arizona (Etats-Unis).



jinsbottlebabies / Instagram

Cette chatte adoptait une posture agressive chaque fois que quelqu’un essayait de l’approcher. Après sa prise en charge, elle a donné naissance à un chaton femelle. Le surlendemain, un 2e a vu le jour à la surprise générale, rapporte Love Meow.



jinsbottlebabies / Instagram

Shelbi aurait tant voulu pouvoir les manipuler pour les peser et s’assurer de leur bon état de santé, mais leur génitrice l’en empêchait. La bénévole devait se contenter de surveiller le trio par le biais d’une caméra.



jinsbottlebabies / Instagram

Ce n’est que lorsque les 2 jeunes chattes ont atteint l’âge de 4 semaines et demie que leur mère a suffisamment baissé la garde pour qu’elles puissent être examinées. Shelbi a ainsi constaté que Timmie et Stevie – c’est ainsi que les chatons ont été nommés – perdaient dangereusement du poids. Il s’est avéré que la maman ne produisait pas suffisamment de lait.

Une décision difficile, mais nécessaire

Il a été décidé de les séparer. La mère a été accueillie par une autre famille et Shelbi a continué de s’occuper de ses petites. Celles-ci ont été nourries à la main, puis sont progressivement passées à une alimentation associant lait maternisé et aliments humides. C’est ce qui leur a permis de regagner du poids et des forces.



jinsbottlebabies / Instagram

Leur bienfaitrice a rapidement compris que Timmie et Stevie étaient totalement inséparables. Cette dernière suit son aînée de 2 jours absolument partout et se met à pleurer dès qu’elle s’en éloigne.



jinsbottlebabies / Instagram

Le duo s’est fait quelques amis parmi les autres chatons du foyer, mais Timmie et Stevie restent ensemble quoi qu’il arrive. Elles font tout côte à côte et de la même manière. Elles ont même pris l’habitude de bâiller en même temps.



jinsbottlebabies / Instagram

Elles sont désormais prêtes à passer à l’étape suivante qu’est l’adoption. Pour Shelbi, la priorité est de leur trouver une famille aimante disposée à les adopter toutes les 2.

A lire aussi : Comment Harry, amputé d'une patte et ayant frôlé l'euthanasie, est devenu chat de thérapie à l'hôpital



jinsbottlebabies / Instagram