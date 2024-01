L'arrivée d'Oli, le chat star d'une célèbre course à la voile, attendue par des dizaines de personnes sur le quai

Oli est arrivé à bon port. Le chat ayant pris part à la régate Sydney-Hobart a, en effet, réussi l’exploit de terminer la course à la voile aux côtés de son maître, le navigateur Bob Williams, et des autres membres de l’équipage.

Le félin de 10 ans et ses coéquipiers humains étaient partis de Sydney (Australie) le mardi 26 décembre 2023 à bord du voilier Sylph VI. Le bateau construit en 1960 a atteint sa destination, Hobart sur l’île de Tasmanie en l’occurrence, le mercredi 3 janvier 2024 peu avant 8h30 locales, au bout de 7 jours, 19 heures, 26 minutes et 15 secondes de navigation.



Rolex Sydney Hobart / Facebook

Le Sylph VI est arrivé longtemps après les premiers participants, mais Bob Williams était clairement satisfait d’avoir réalisé l’ensemble du parcours sans incident. Il en était même ému. « Je ne sais pas pourquoi, confie-t-il d’ailleurs à ABC News. Je pense que c’est à cause du chat, en fait ».

« C'est assez incroyable de voir à quel point les gens ont adoré Oli, poursuit-il. Ce n'est pas quelque chose auquel je m'attendais ». Pour lui, ce chat est un membre à part entière de l’équipage.



Rolex Sydney Hobart / Facebook

Applaudissements et cadeaux

Une quarantaine de personnes étaient réunies sur le quai pour acclamer Oli. Certaines d’entre elles ont même déployé une banderole déclarant l’équipage du Sylph VI grand vainqueur de la « division féline ». Parmi elles se trouvait Del Smith, qui est venue offrir à Oli des friandises, des jouets, ainsi qu’une lettre « écrite » par son chat Miffy.

Oli compte également des fans parmi les autres équipages ayant pris part à la traversée, dont celui du Showdown qui lui a remis une caisse de transport personnalisée. Une attention touchante et dont le but est de permettre au matou marin de participer à la traditionnelle fête post-course organisée au bar Customs House.

D’après ABC News, Oli n’est pas le premier chat à avoir participé à la régate Sydney-Hobart. Le média australien cite un article paru le 10 janvier 1947 dans le journal « Pittsworth Sentinel » et selon lequel un félin accompagnait Dagmar et Brian O'Brien à bord du voilier Connella lors de la 2e édition s’étant tenue cette année-là. Le couple et son chat avaient toutefois été contraints d’abandonner lors du passage du détroit de Bass, au large de la Tasmanie. Oli est donc le seul chat à avoir terminé cette course.