Après avoir adopté un chat errant, un couple est accusé de vol par les anciens propriétaires qui portent plainte

Il y a plus de 2 ans, Aimée et Didier Raclot, un couple résidant à Augicourt, (Bourgogne-Franche-Comté) ont trouvé un chat abandonné dans leur grange. En l’absence de puce d’identification et de propriétaire, ils ont décidé d’adopter Pompom, sans se douter que, 2 ans plus tard, son présumé maître les traduirait en justice pour le vol du chat. L’affaire est aujourd’hui portée au tribunal.

Aimée et Didier Raclot, habitants d’Augicourt en Bourgogne-Franche-Comté, n’ont pensé qu’au bien-être de Pompom, un chat errant qui avait trouvé refuge dans leur grange. Constatant l’état misérable du pauvre animal, ils ont décidé de s’occuper de lui, sans hésiter une minute. « Il y a un peu plus de 2 ans et demi nous l'avons nourri et soigné, car le pauvre souffrait de gingivite. Nous avons dû par deux fois lui arracher les dents, le vermifuger, etc. » expliquait Aimée au média La Presse de Vesoul. Face à l’absence de puce ou de tatouage d’identification et aux besoins de soins de l’animal, le couple l’a alors pris en charge.

« Nous avons décidé d'agrandir notre famille et d'adopter Pompom »

18 mois après sa découverte dans la grange, les Raclot ont adopté officiellement Pompom, en pensant que le chat avait désormais trouvé le foyer chaleureux qu’il méritait. C’était sans compter sur la mauvaise surprise qui les attendait quelque temps plus tard. En effet, une plainte pour le vol du chat avait été déposée contre le couple par les supposés anciens propriétaires et les forces de l’ordre se sont présentées au domicile des Raclot pour les convoquer à la gendarmerie. « Peu de temps après la convocation, je me suis retrouvée à la gendarmerie où on m'a demandé de réaliser un test ADN, une photo, pire qu'un grand bandit ! » racontait Aimée.

Etienne COLIN / La Presse de Vesoul

Des intentions douteuses

Pourtant, les intentions des anciens maîtres n’avaient rien de noble, bien au contraire. Comme le confiait Aimée, ceux-ci souhaitaient simplement le récupérer « pour partir en vacances en Espagne et me le redonneraient après ». Face à cette proposition surréaliste, les Raclot ont refusé « J'ai refusé, déjà parce que ce n'est pas une peluche qu'on prend quand on en a besoin, et surtout parce que, dorénavant, il nous appartient. »

Cependant, l’affaire n’en est pas restée à ce refus. Récemment, un appel du greffe du tribunal informait le couple d’une « procédure de conciliation assortie d'une mise en garde explicite ». Si Aimée persiste à ne pas vouloir rendre le chat, elle risque le tribunal correctionnel.

Le couple est soutenu par le maire de la commune

« La loi stipule bien que tout chat errant non identifié est considéré comme abandonné, surtout que personne ne s'est manifesté tout ce temps. » En effet, les propriétaires n'ont pas réclamé Pompom durant ces 2 ans et demi, ce que le maire du village a confirmé. Ce dernier, nommé Alain Jutzi, précisait même au sujet de ces personnes que « Leurs chiens ont déjà mordu des passants » avant d’ajouter : « Une enquête est en cours ». Espérons que la justice agira en faveur du bien-être de Pompom.

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Etienne COLIN / La Presse de Vesoul

L’info Woopets : peut-on adopter un animal errant ?

En France, selon les articles L211-20 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, tout animal errant non réclamé est considéré comme étant abandonné 8 jours après avoir été trouvé. En revanche, il doit être conduit dans la fourrière la plus proche qui sera seule décisionnaire de la suite.