Elle sauve un chat dans une grange et découvre qu’il ne sera jamais comme les autres à cause d’une particularité (vidéo)

Une utilisatrice de TikTok appelée Morgan Augustine sur le réseau social a présenté son chat à sa communauté. La boule de poils ressemble à un chaton de quelques mois, mais il n’en est rien. Elle est en réalité âgée de 3 ans et ne grandira jamais, car elle est atteinte de nanisme.

Blue est une féline unique. Non seulement elle a survécu alors que son espérance de vie estimée était faible, mais elle a aussi une particularité physique qui fait sa singularité. Aujourd’hui âgée de 3 ans, elle ne pèse pas plus d’un kilo et ne grandira jamais. Elle est atteinte de nanisme, anomalie rare chez les chats.

Au départ, sa propriétaire Morgan Augustine n’imaginait pas qu’elle avait affaire à un chat aussi spécial. Blue a été trouvée dans une grange, comme elle l’a indiqué sur les réseaux sociaux. Elle était encore un chaton quand elle a été trouvée, du moins, c’est ce que son adoptante pensait.

@morganraugustine / TikTok

Une féline pas comme les autres

En réalité, Blue était un peu plus âgée que ce que pensait Morgan. Lors d’une visite chez un vétérinaire, elle a appris que la féline garderait son aspect de chaton, car elle était atteinte de nanisme. Il s’agit d’une caractéristique rare, que toutefois certains éleveurs véreux tentent de reproduire. En effet, les chats de petite taille font penser à des peluches, ce qui favorise les ventes.

Toutefois, aussi mignons soient-ils, ces quadrupèdes ont une espérance de vie très réduite. Même si Morgan n’a pas acheté Blue volontairement, elle a aussi été confrontée à cette triste réalité. Les vétérinaires ne donnaient à la chatonne que quelques mois à vivre. Une nouvelle difficile à entendre pour la femme, mais heureusement, la vie en a décidé autrement.

Blue a atteint sa troisième année sans encombre malgré les sombres prédictions. Elle est en bonne santé et profite de la vie avec sa sauveteuse. Cette dernière espère la garder le plus longtemps possible à ses côtés.