Un chaton confronté à des débuts difficiles tente de remonter la pente aux côtés d’une femme aimante (vidéo)

Une chatonne, Clock, était 2 fois plus petite que ses frères et soeurs lorsqu'elle a rencontré Jen, sa mère d'accueil. Elle souffrait aussi d'infections respiratoires, d'hydrocéphalie et de supraclusion, entre autres. La liste de ses maux était bien longue, mais elle a eu la chance de tomber entre de bonnes mains.

Jen, mère d’accueil pour chats en Californie, a fait la rencontre d’une petite chatonne du nom de Clock au mois de septembre dernier. La bonne samaritaine a l’habitude de porter secours à des félins en détresse, mais elle se souviendra longtemps de la première fois qu’elle a vu Clock, comme le rapporte Love Meow.

Une longue liste de maux

À l’image de ses congénères, la chatonne était émaciée, en sous-poids et victime d’infections respiratoires, mais ce n’est pas tout. Clock était 2 fois plus petite que ses frères et sœurs, devait être nourrie 24 heures sur 24, et souffrait également d’hydrocéphalie et de supraclusion (un défaut de l'occlusion dentaire).

Son état était si grave que Jen était surprise de la voir encore en vie ! La petite boule de poils avec la peau sur les os va pourtant se battre de toutes ses forces pour aller de l’avant. « Après un jour et demi de soins intensifs et d’alimentation par seringue, elle a commencé à jouer » et à manger seule, explique Jen.

Une belle victoire !

Grâce à tous les soins prodigués par sa bienfaitrice, la petite Clock s’est retrouvée en pleine forme. Elle a eu l’occasion de développer un lien fort avec sa sœur Hickory, et est devenue de plus en plus joueuse et câline.

À l’âge de 2 mois, Clock a tapé dans l’œil d’Anne, celle qui sera sa maman pour la vie. « Quand j’ai entendu son petit miaulement, quelque chose s’est produit en moi. Je me suis sentie obligée de lui donner un foyer pour toujours » s’est-elle confiée.

Cette femme a également adopté Hickory, sa sœur, mais aussi sa « meilleure amie », et a décidé de renommer le duo Lilo et Nani. Aujourd’hui, les 2 petites boules de poils adorent se blottir sur les genoux de leur mère, s’allonger dans le grand lit et utiliser des boîtes à chaussures pour faire la sieste ! Elles vivent une vie pleine d’amour et de bonheur.

