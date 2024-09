Sauvé de la rue, un chat âgé et emmêlé découvre une nouvelle vie pleine de soins et d'amour après des mois d'abandon

Cosmo, un félin âgé d’environ 10 ans, arbore une magnifique crinière noire et fixe l’objectif de la caméra avec assurance. Pourtant, le chat rempli de confiance n’a pas toujours été aussi bien dans ses pattes. Au contraire, quand les membres de l’organisme américain Community Cat Club l’ont récupéré, il avait besoin de soins médicaux en urgence.

Cosmo avait souffert de plusieurs mois passés dans la rue, rapportait Love Meow. Sa famille aurait déménagé et l’aurait laissé sur place, livré à lui-même. En le rencontrant, une bienfaitrice a remarqué son pelage emmêlé et son mauvais état général. Elle a commencé à s’occuper de lui en le nourrissant et a progressivement gagné sa confiance. Plus les jours passaient, plus son envie de le sauver grandissait.

Un parcours du combattant

La bonne Samaritaine a contacté le Community Cat Club pour prendre le relais. Quand les sauveteurs sont arrivés sur place, ils ont récupéré le félin sans problème et l’ont conduit chez leur vétérinaire. Ce dernier a constaté qu’il souffrait d’une grave infection de l’œil pour laquelle il a reçu un traitement. Ses nœuds ont également été coupés, ce qui l’a beaucoup soulagé.

Il a été placé dans une famille d’accueil en attendant la suite de son parcours médical. La prochaine étape consistait à lui retirer toutes ses dents, car elles étaient infectées. Pendant plusieurs semaines, le félin a pris des médicaments et a suivi un régime alimentaire particulier.

Community Cat Club / Facebook

Un nouveau chat

Petit à petit, chacun de ses problèmes a disparu. Plus il guérissait et plus il révélait sa belle personnalité : « C'est un chat adorable avec un cœur plein d'amour et une âme pleine de sagesse. Il dégage une atmosphère de tranquillité autour de lui, créant un environnement apaisant pour tous ceux avec qui il interagit », partageait un porte-parole du refuge.

Cette aura n’a pas échappé au regard d’une adoptante qui est tombée amoureuse de lui en le rencontrant. Cosmo a donc quitté son foyer d’accueil pour rejoindre sa maison pour toujours et profiter d’une retraite bien méritée !

Community Cat Club / Facebook