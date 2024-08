Un chat sauvé d’une maison surpeuplée développe un lien unique avec ses 2 frères canins et intègre volontiers leur petite meute (vidéo)

Hannah Fowler est l’heureuse maîtresse de Lincoln, un Golden Retriever de 4 ans, de Ronin, un Labrador Retriever de 3 mois, et de Mo, un chat tigré roux. On pourrait croire qu’Hannah assiste souvent à des chamailleries entre les 2 toutous et le minou. Loin de là ! Les 2 chiens considèrent Mo comme l’un des leurs et lui témoignent régulièrement leur affection.

Un chat qui aime la compagnie

Comme l’a raconté sa maîtresse, Mo a été adopté à l’âge de 3 ans en 2018 dans un refuge pour animaux du Minnesota (États-Unis). Il avait été trouvé dans une maison surpeuplée où 78 chats et chiens étaient entassés, des conditions de vie particulières qui ont marqué le minou.

« Mo a grandi dans un environnement surpeuplé et chaotique, il n'agit donc pas comme un chat domestique normal. Il déteste être seul et suit la famille dans la maison, d'une pièce à l'autre, dès qu'il est éveillé. Plus il peut être proche d'un autre battement de cœur, mieux c'est. », a ainsi expliqué Hanna Fowler à Newsweek.

2xxChromosome / Reddit

Dans son nouveau foyer, ce besoin de compagnie a surtout été comblé par ses 2 frères canins. La nature calme et tolérante de Mo lui a ensuite permis de s'intégrer parfaitement à la petite "meute" de chiens.

« Mo était là quand Lincoln était un chiot, et maintenant Ronin est un chiot », a déclaré Hannah. « Les chiots mordent, jouent brutalement et sont des boules d'énergie imprévisibles. Il tolère chaque seconde de cela. Non seulement cela, mais je crois sincèrement qu'il aime ça et le recherche. Je crois que le chaos des chiots lui est familier et réconfortant. »

2xxChromosome / Reddit

Un adorable trio

Dans une publication Reddit, Hannah a partagé avec les internautes des images illustrant l’incroyable amitié qui s’est développée entre ses animaux.

Dans cette courte vidéo intitulée « Mes chiens ont ajouté mon chat à leur meute », on peut en effet observer les 2 toutous qui lèchent Mo et qui le couvrent d’affection. Blotti entre eux, le minou semble quant à lui parfaitement détendu.

Le lien puissant qui unit les 3 animaux ne se limite pas à cet adorable câlin. « Ils dorment dans le même lit, se toilettent mutuellement et jouent même ensemble », a déclaré Hannah.

2xxChromosome / Reddit

Les 2 chiens semblent avoir tout simplement accepté Mo comme l’un de leurs congénères. Ils n’hésitent jamais à lui démontrer leur affection en le mordant doucement, un geste que font certains chiens pour se nettoyer et prendre soin des membres de leur meute. De toute évidence, ce n’est pas Mo qui s’en plaindrait…