Plus ancienne pensionnaire de son refuge, cette chatte de 9 ans attend toujours le foyer de ses rêves

La plus ancienne pensionnaire de Cats Protection Belfast répond au nom de Topsy. La chatte de 9 ans ne manque pas d’amabilité, et pourtant, cela fait plus de 8 mois qu’elle attend d’être adoptée. Pour l’aider à réaliser son rêve, les bénévoles sont revenus sur ses multiples qualités.

Topsy est une adorable chatte de 9 ans au pelage tuxedo (noir et blanc). Elle est arrivée dans un refuge d’Irlande du Nord (Cats Protection Belfast) il y a 250 jours. À l’époque, « son propriétaire ne pouvait plus s’occuper d’elle », expliquent les bénévoles.

Malheureusement, Topsy n’a toujours pas réussi à séduire une nouvelle famille. Cela fait d’elle la plus ancienne pensionnaire de ce refuge, selon le Belfast Telegraph.

Une chatte charmante

Après des débuts difficiles, Topsy a révélé son côté aimant et affectueux grâce à un séjour en foyer d’accueil. « Dès qu’elle décide de vous faire confiance, la Topsy timide et nerveuse devient une chatte charmante, dont le principal objectif est d’être caressée. Elle ronronne bruyamment chaque fois que vous lui parlez, et vous répond par une série de gazouillis et de petits miaulements », confie Tess, sa mère d’accueil.

Cats Protection Belfast

« Elle a l’habitude de lever l’une de ses pattes avant et de vous tapoter délicatement lorsqu’elle veut attirer votre attention, poursuit-elle. Elle aime s’allonger sur le rebord de la fenêtre au soleil, et à côté de mon oreiller lorsque je dors la nuit. Elle a besoin d’amour, de compréhension, et d’un foyer calme où elle pourra être moins craintive. »

Des conditions particulières

Selon les bénévoles, Topsy a toujours été une chatte d’intérieur, et aura besoin d’un régime alimentaire particulier. « Malheureusement, Topsy ne pourra pas vivre dans une maison avec de jeunes enfants ou des chiens, mais elle devrait pouvoir cohabiter avec un autre chat », précisent les membres de Cats Protection Belfast.

A lire aussi : Un chat en demande d'affection peine à séduire les adoptants potentiels et voit son séjour s'éterniser au refuge

Le personnel du refuge en est persuadé : leurs plus anciens pensionnaires félins ont autant d’amour à donner que les autres. « Personne ne souhaite que ces pauvres chats restent ici plus longtemps que nécessaire, mais ils n’ont nulle part où aller, déplore Bethany English, responsable du refuge. Nous faisons de notre mieux pour nous en occuper, mais la vie de refuge ne peut pas remplacer un foyer permanent. »

Tous les chats qui quittent le refuge sont pucés, vaccinés, stérilisés, et couverts par « une assurance gratuite de 4 semaines », autant de conditions censées favoriser leur adoption. Cela permettra-t-il à l’adorable Topsy de rejoindre la famille de ses rêves ?