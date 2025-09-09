Avec son caractère bien trempé, cette chatte n’hésite pas à imposer ses règles pour avoir sa friandise préférée (vidéo)

Tous les propriétaires de chats s’accordent à le dire : à la maison, c’est minou qui fait la loi ! Toujours très décisionnaires et indépendants, la plupart des félins ne sont en effet pas du genre à se laisser gentiment caresser toute la journée. Beaucoup ont des exigences strictes et des rituels bien spécifiques que leurs humains se doivent de respecter, à l’image de Caramel, une minette bien sûre d’elle…

Caramel est une magnifique chatte rousse au caractère bien trempé et au regard constamment énervé. Elle partage son quotidien avec son humaine et l'autre chat de la maison prénommé Churu. Mais la loi, c’est elle qui la fait ! Sur le compte TikTok qui lui est dédié, sa maîtresse a partagé une vidéo devenue virale où l’on peut voir toute l’impertinence de la jolie minette. Visionnée plus de 40 400 fois et likée plus de 5000 fois, la séquence, pour le moins comique, a même été relayée par Aol.

Je veux et j’exige

On peut voir Caramel entrer en miaulant dans la pièce où sa maîtresse est en train de se reposer. Sans quitter son humaine des yeux, elle ne cesse de miauler jusqu’à ce que cette dernière daigne enfin se lever du canapé. “Routine quotidienne. Étape 1 - ordonner à maman de se lever”, peut-on lire en première ligne de la légende. Parfaitement consciente de ce qu'attend la minette, sa propriétaire se lève alors et suit la petite demoiselle qui marche d’un pas décidé tout en s’assurant régulièrement que sa maîtresse la suit… “Étape 2 - la guider vers le placard à friandises”, indique la suite de la légende. En effet, l’humaine de Caramel attrape une petite crème en tube et retourne au salon. Elle accepte de la donner à la chatte à une seule condition : que celle-ci se laisse brosser. “Étape 3 et 4 : tolérer le brossage et être récompensée !”, conclut la légende.

© @caramoosha / TikTok

Un sacré caratère

Face aux nombreuses réactions des internautes, la maîtresse de Caramel a expliqué qu’il s’agissait là d’une habitude prise avec le temps. Impatiente d’avoir sa petite friandise, la chatte vient désormais réclamer le brossage d’elle-même ! Un rituel qui a fait fondre tous ses abonnés… “Je l’adore. Douce, gâtée et impertinente”, affirmait l’un d’entre eux pendant qu’un autre s’amusait face à l'exigence de la féline : “Elle semblait déçue que tu ne te sois pas levée dès son arrivée”. Nul doute que Caramel est la petite reine de la maison…