Après 2 impacts de foudre, un refuge pour chats réduit en cendres voit ses pensionnaires sauvés in extremis et renaît grâce à un élan de solidarité

Le refuge pour chats Droit de Vivre, en Auvergne-Rhône-Alpes, a été pleinement touché par les intempéries du premier jour de l’automne. Malheureusement, les bienfaiteurs ont perdu leurs locaux dans un incendie et les chats, leur maison. Une chaîne de solidarité s’est mise en place pour les aider, ce qui a quelque peu réconforté les sauveteurs.

Dimanche 21 septembre, une partie de la France a été touchée par des intempéries, dont de violents orages et des inondations. L’Isère n’a pas été épargné et dans la commune de Vif, des dégâts matériels importants ont été rapportés. Le refuge pour chats Droit De Vivre a notamment été détruit après avoir été touché par la foudre à 2 reprises.

Dans un article, un journaliste de France Bleu rapportait le calvaire qu’ont vécu le personnel du refuge et le locataire qui vit également dans le bâtiment ce soir-là. Tandis que les orages s’intensifiaient, la foudre a frappé au niveau de la bâtisse à 2 reprises, provoquant une détonation assourdissante : « On aurait dit une bombe », assurait l’homme.

Des dégâts colossaux

En plus d’avoir terrifié les personnes qui se trouvaient sur place à ce moment, les éclairs ont provoqué un incendie dans le bâtiment. Le locataire et ses proches ont pu s’enfuir à temps. En partant, ils ont eu le réflexe d’ouvrir les différentes portes de l’étage inférieur, là où était installé le refuge Droit De Vivre. Grâce à lui, les chats ont pu sortir à leur tour.

Après l’incident, le personnel a comptabilisé 97 disparitions, mais a pu retrouver les quadrupèdes, à l’exception de 3. Lesquels auraient été retrouvés par la suite, d’après les informations communiquées sur les réseaux sociaux. La vie des chats a pu être épargnée grâce à la réactivité des habitants et au soutien de toutes les personnes qui se sont mobilisées pour les chercher.

L’organisme de sauvetage avait posté un appel à l’aide sur Facebook après le drame pour demander de l’aide à sa communauté. Une cagnotte en ligne a été ouverte et à ce jour, plus de 22 000 € ont été collectés. Des dons matériels ont aussi été faits et des locaux sont venus aider le refuge pour effectuer des réparations ou rendre d’autres services.

De nombreuses familles se sont aussi portées volontaires pour devenir maison d’accueil et héberger les chats pendant les travaux. Les félins ont d'ailleurs pu être déplacés dans un autre parc en attendant : « Merci pour votre soutien, pour vos mots qui sont très nombreux et pour votre mobilisation », écrivait un porte-parole de l’organisme.