Après 12 longues années de souffrance en laboratoire, cette adorable chatte découvre enfin le bonheur de la vraie vie

En créant l’association White Coast West, Anthony Bellotti avait à cœur de se battre pour sauver les animaux victimes de tests et expériences en laboratoire. Aujourd’hui, l’homme et ses équipes ont sauvé et soigné plus de 29 000 animaux ! Souvent, l’envie de recueillir officiellement l’un de ses petits protégés est d’ailleurs très forte et, fin 2024, le bon samaritain n’a pas su résister… Après être parvenu à démanteler une usine à tests sur les chats, il a décidé de choisir un félin parmi tous ceux sauvés. Dans un entretien accordé à The Dodo, il a expliqué son choix qui lui est apparu comme une évidence. “Après que mon association a fermé le laboratoire, j'étais déterminé à adopter l'un des chats. Petite, un de mes autres chats de laboratoire sauvés était récemment décédé… J'avais donc un choix à faire”, a-t-il raconté.

© White Coat Waste

12 années de souffrance

Mais Anthony n’a pas eu besoin de réfléchir très longtemps quand il a croisé le regard meurtri d’une petite chatte rousse de 12 ans et 10 mois qui n’avait jamais rien connu d’autre que la souffrance et la tristesse. Traumatisée, la minette était particulièrement nerveuse et craintive, d’autant plus qu’elle souffrait de malnutrition sévère. En la prenant sous son aile, Anthony savait que le chemin serait long et semé d’embûches. Pourtant, il n’a pas baissé les bras et a commencé par chercher un prénom pour la jolie femelle qui était identifiée sous le numéro #11-245 depuis sa naissance. Après réflexion, l’homme a choisi de la prénommer Marigold, comme la fleur. "Son nom reflète sa couleur unique, qui ressemble beaucoup à la fleur indienne", a-t-il déclaré.

© White Coat Waste

Après de longues semaines d’adaptation, Marigold a finalement trouvé le courage et la confiance de s’approcher de son nouveau maître. Elle a également commencé à s’alimenter de façon plus conséquente et régulière. Aujourd’hui, elle mène la vie de rêve qu’elle a toujours méritée. “Marigold se porte à merveille. Elle est en bonne santé et elle a repris tout son poids. En fait, elle est maintenant folle de nourriture et exige constamment des friandises ! Nous venons de fêter son 13e anniversaire, son tout premier en dehors du laboratoire. Notre famille lui a même organisé une petite fête d'anniversaire”, a dévoilé Anthony avec tendresse. On peut dire que Marigold et ses congénères d'infortune ont eu de la chance de tomber sur lui !

© White Coat Waste