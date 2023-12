Un chat privé de ses poils par la malnutrition change d'apparence et de vie en offrant son affection

Un passant a remarqué un chat noir qui se tenait derrière une clôture grillagée et le regardait. Il s’est approché du félin, qui semblait ravi d’être enfin remarqué. L’animal s’est faufilé sous la clôture pour le rejoindre et lui réclamer des caresses, auxquelles il réagissait en ronronnant.



Puppy Kitty NYCity / Instagram

Ce chat errant était extrêmement maigre et avait perdu une grande partie de son pelage. Inquiet, le bon samaritain a contacté l’association locale PuppyKittyNYCITY qui l’a rapidement pris en charge.



Puppy Kitty NYCity / Instagram

Appelé Laszlo, le minet a été examiné par un vétérinaire. « Il était très amical. Il avait perdu tous ses poils probablement à cause de la malnutrition », explique PuppyKittyNYCITY à Love Meow.

A son arrivée au refuge, Laszlo est tout de suite allé vers les bénévoles pour faire leur connaissance et obtenir des câlins.



Puppy Kitty NYCity / Instagram

« Sa personnalité est tellement incroyable. Laszlo est un chat spécial », dit de lui l’association.

Peu à peu, grâce aux soins apportés par les bénévoles et les savoureux repas, le chat a vu son état de santé s’améliorer sensiblement. Il a commencé à reprendre du poids et son poil repoussait.



Puppy Kitty NYCity / Instagram

Prêt pour la prochaine étape : l’adoption

Laszlo était plus qu’heureux d’avoir autant d’attention et de recevoir autant de tendresse de la part de ses bienfaiteurs. Il était encore plus détendu et amical qu’à son arrivée, se sentant désormais pleinement en sécurité et n’ayant plus peur de manquer de nourriture.

En quelques mois, il a connu une transformation à peine croyable. Il arbore à présent une magnifique robe noire et son poids est revenu à la normale.

Puppy Kitty NYCity / Instagram

Laszlo est fin prêt pour l’adoption. L’équipe de PuppyKittyNYCITY, qui l’a placé au centre d’adoption situé dans le Queens à New York, s’emploiera à lui trouver la famille parfaite pour qu’il puisse enfin mener la vie heureuse qui aurait dû être la sienne depuis toujours.