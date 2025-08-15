Après 10 ans de vie dans la rue, ce chat âgé bave de bonheur en recevant des câlins (vidéo)

Tous les chats n’ont pas la chance de grandir et de vivre dans une maison aimante, en sécurité. Tristement, certains passent leur existence dans la rue et ne connaissent pas l’affection que peut apporter une famille aimante. C’était le cas de Martin, un ancien chat errant adopté à l’âge de 10 ans. Aujourd’hui, il savoure son bonheur.

Depuis qu’il a été adopté par des propriétaires aimants, Martin vit un rêve éveillé. Ce félin de 10 ans a passé sa vie dans la rue, comme l’indiquait Parade Pets . En comprenant qu’un autre quotidien, beaucoup plus paisible, existait, la boule de poils a décidé de totalement se laisser aller dans sa nouvelle maison et de profiter de chaque instant avec sa famille.

Celle-ci vit avec 2 autres chats issus de sauvetage, en plus de Martin. Elle sait à quel point offrir une seconde chance à des animaux qui n’en ont pas eu est gratifiant. Ainsi, elle a donné la possibilité à Martin d’accéder à une vie à laquelle il n’aurait certainement jamais osé rêver.

@thelittlepawsiss / TikTok

Il est couvert de tendresse

Dans la rue, les félins doivent se battre pour leur survie. Leur espérance de vie est d’ailleurs souvent largement en dessous de celle des chats domestiques, puisqu’elle est estimée à environ 7 ans. Martin est de ceux qui sont parvenus à s’en sortir malgré les difficultés, mais son existence a été difficile. Heureusement, et malgré son âge avancé, le bonheur ne lui était pas interdit.

Le destin l’a mis sur la route d’une famille au grand cœur qui l’a accueilli et a voulu lui offrir ce qu’il n’avait jamais pu avoir avant. Après son adoption, Martin n’a plus manqué de rien. Il pouvait enfin manger à sa faim et dormir profondément sans se soucier de sa sécurité. Il a aussi découvert le plaisir d’être chouchouté, notamment en recevant de l’affection, et y a vite pris goût.

Dans une vidéo postée sur TikTok, on le découvre en pleine séance câlins avec son propriétaire. Lequel le porte et le couvre de tendresse. Martin se met alors à baver de plaisir tant il est aux anges : « Martin bave de bonheur quand on l'embrasse [...] Il fait toujours ça parce qu'il adore ça », écrivait son propriétaire.

Ce dernier a ajouté que la boule de poils profitait « de tout l'amour qui lui a manqué pendant 10 ans », et elle a bien raison ! Elle a désormais de l’attention en illimité, car ses humains ne se lassent pas de lui en fournir.