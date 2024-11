Un chat découvre l’amour et y prend goût après avoir été longtemps négligé par sa famille

Il y a quelque temps encore, Milo était un chat réservé qui préférait rester seul. En réalité, il a toujours été laissé de côté par ses maîtres et ne savait pas vraiment ce que cela signifiait d’être aimé. Mais lorsque sa propriétaire d’accueil le lui a montré, il a fondu sous ses caresses et son affection.

Dans son ancienne vie, Milo vivait constamment enfermé à l’intérieur d’une salle de bain et ne recevait d’amour de personnes. Sa situation a alerté un proche de ses maîtres, qui est parvenu à l’extirper de son enfer avec l’aide de l’association Saving Stevie. Grâce au dévouement de ses bienfaiteurs, sa vie a totalement changé.

Milo a été adopté par une famille qui le gardait enfermé dans la salle de bain à cause de problèmes de propreté. Selon leur témoignage, le chat avait du mal à faire ses besoins dans sa litière et a donc été confiné dans un espace restreint.

Saving Stevie / Facebook

Le départ d’une nouvelle vie

En découvrant cela, un proche de ses propriétaires a eu pitié de lui et s’est inquiété pour sa santé, de façon générale. Milo a été emmené chez un vétérinaire, qui lui fait un examen de santé. La boule de poils était plutôt anxieuse au sein de la clinique et s’est renfermée sur elle-même. Mais lorsqu’une famille d’accueil de l’association Saving Stevie s’est manifestée pour prendre le relais, Milo s’est adouci.

En effet, il s’est vite senti à l’aise chez sa maîtresse temporaire Clare, qui l’a chouchouté comme il le méritait depuis toujours. Elle est parvenue à gagner sa confiance et lui a montré à quel point il était plaisant de se faire bichonner.

Le félin a pris goût aux caresses et en redemandaient constamment : « Milo est un véritable amour : il patoune à l’infini, ronronne plus fort qu'on ne le croit et est toujours impatient d'être à vos côtés [...] Il se fiche complètement des jouets tant qu'il a quelqu'un avec qui se blottir », partageait la bienfaitrice à Love Meow.

Il peut désormais profiter de toute l’affection qu’il n’avait jamais eue auparavant. Par ailleurs, Clare a affirmé qu’il n’avait eu aucun problème de litière depuis son arrivée, certainement parce qu’il se sentait bien chez elle.