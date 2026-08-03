Apeuré, ce chat refuse de quitter le lieu de son abandon pendant 3 jours jusqu’à ce qu’une femme le sauve

Gambino, un chat de 2 ans, a passé 3 jours au même endroit face à la peur et à la solitude. Il n’osait tout simplement pas quitter l’endroit où sa famille l’avait abandonné. Heureusement, le jeune félin a été sauvé par l’association américaine Paws of Hope NYC, qui l’a placé en famille d’accueil. Enfin en sécurité, le rescapé a révélé sa véritable personnalité. Doux, affectueux et sociable, il fera le bonheur de ses adoptants !

Âgé d’environ 2 ans, Gambino a vécu la pire des trahisons : l’abandon. Comme le rapporte Love Meow, le chat au pelage noir et blanc n’a pas osé quitter l’endroit où il a été abandonné. Seul et apeuré, il y est resté 3 jours.

Déterminée à le sauver, Gissell – qui dirige l’association Paws of Hope NYC basée à Brooklyn – s’est rendue sur place, mais le pauvre va-nu-pattes avait disparu. Juste avant son arrivée, des enfants ont tenté de l’attraper et l’ont fait fuir.

© Paws of Hope NYC

Beaucoup de douceur et d’amour

Comme l’expliquent nos confrères, Gambino n’était pas parti bien loin et Gissell a pu l’attraper sans grande difficulté. Il s’est laissé transporter et mettre à l’abri par la sauveteuse.

© Paws of Hope NYC

Désormais en famille d’accueil, le rescapé est sorti de sa coquille et a montré qui il était vraiment. D’une douceur remarquable, il s’entend bien avec ses congénères et se montre très affectueux avec les humains.

Il adore se blottir contre une personne de confiance et savourer une bonne séance de câlins. Curieux, il aime aussi observer le monde par la fenêtre et fixer les oiseaux.

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© Paws of Hope NYC

Une fin heureuse

Heureusement, Gambino est en bonne santé. L’association l’a fait castrer, identifié par puce électronique et vacciner. Grâce à la générosité de sa communauté, émue par son histoire, l’organisation a pu payer tous ses soins vétérinaires. « Cette fin heureuse nous appartient à tous », conclut Gissell, qui a chaleureusement remercié les donateurs.

Récemment, Gambino était cloué au sol, trop effrayé pour bouger. Aujourd’hui, c’est un chat doux et bavard qui passe ses journées à se faire câliner !

© Paws of Hope NYC