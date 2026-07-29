En promenant son chien près d'un cimetière, il y découvre et sauve 4 chatons d'un mois abandonnés dans une valise

Découverts dans une valise abandonnée, 4 chatons de seulement quelques semaines ont été sauvés de justesse et sont aujourd'hui en sécurité au refuge. Leur sauvetage inespéré, rendu possible grâce à un chien en promenade avec son maître, leur offre désormais une seconde chance.

A Cincinnati dans l'Etat de l'Ohio (Etats-Unis), une portée de chatons séparés trop tôt de leur mère a été découverte et secourue à temps grâce à un chien et son maître, rapportait Local 12 .

Les faits se sont déroulés le matin du mardi 21 juillet 2026. Un habitant qui promenait son ami canin a trouvé une valise suspecte dans le cimetière local. Il l'a ouverte et a été stupéfait de constater qu'elle contenait 4 chatons recouverts d'une épaisse couverture.

Les petits rescapés ont immédiatement été emmenés au refuge Cincinnati Animal CARE. D'après le personnel de la structure d'accueil, les félins n'étaient âgés que de 4 semaines et donc trop jeunes pour être privés de leur génitrice. Il n'y avait d'ailleurs aucune trace de cette dernière. Il s'agissait très clairement d'un abandon.



Cincinnati Animal CARE / Facebook

« Nous ne pouvons pas imaginer à quel point ces bébés devaient être effrayés »

« Nous ne pouvons pas imaginer à quel point ces bébés devaient être effrayés, sans défense et vulnérables, laissés seuls dans une valise sans possibilité d'en sortir », peut-on lire en légende d'une vidéo du sauvetage partagée sur la page Facebook du refuge Cincinnati Animal CARE.

👃 Pourquoi le chien a-t-il senti les chatons ? 🐱 Comment soigner des chatons abandonnés à 4 semaines ? 📖 D'autres sauvetages insolites de chatons Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

On y voit l'un des bénévoles porter la valise puis l'ouvrir en présence de ses collègues, révélant ainsi les 4 chatons tigrés totalement terrifiés et désorientés. La voici :

Fort heureusement, les minets sont tous en bonne santé et entre de bonnes mains désormais. Ils seront soignés, nourris, vaccinés, choyés, puis confiés à une famille d'accueil ou proposés à l'adoption lorsqu'ils passeront le cap des 8 semaines d'âge.

L'info Woopets : pourquoi les chiens repèrent-ils si souvent des animaux en détresse ?

Le flair du chien est beaucoup plus puissant et fin que celui de l'humain. Selon les individus et les races, son odorat est estimé entre plusieurs milliers et plusieurs dizaines de milliers de fois plus performant, ce qui lui permet de détecter la présence d'un animal bien avant que son maître ne le voie ou ne l'entende.

En promenade, un chien peut être attiré par l'odeur, les faibles vocalises ou même les mouvements d'un animal caché dans des buissons, un carton… ou, comme ici, une valise fermée. C'est pourquoi de nombreux sauvetages débutent lorsqu'un chien s'arrête soudainement, renifle avec insistance ou refuse d'avancer lors d'une simple promenade.

Face à ce type de comportement inhabituel, il est souvent utile de vérifier ce qui a retenu son attention, tout en restant prudent. Ce simple réflexe peut parfois permettre de porter secours à un animal en détresse avant qu'il ne soit trop tard.