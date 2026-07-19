Anti-moustique : la science découvre la vraie raison de l'amour des chats pour la cataire

Depuis longtemps, on pense que les chats se roulent dans la cataire parce qu'elle les rend euphoriques, un peu comme une drogue naturelle. Mais si ce comportement avait avant tout une fonction très pratique ? Des chercheurs ont d'ailleurs récemment révélé une autre explication surprenante : ce comportement pourrait en réalité aider les chats à se protéger des moustiques grâce à une véritable « défense chimique » naturelle…

On connaît tous ce moment où un chat découvre de l’herbe à chat (Nepeta cataria) ou de la vigne argentée (Actinidia polygama) : il renifle, lèche, se frotte le visage dessus et se roule avec enthousiasme. Ce comportement, observé depuis des siècles chez les chats et d’autres félins, est pourtant longtemps resté un mystère. Pourquoi font-ils donc cela ? Une équipe de chercheurs japonais et britanniques a récemment apporté une réponse surprenante : en se frottant à ces plantes, les chats se fabriqueraient une véritable protection chimique contre les moustiques…

Le népétalactol : une molécule clé

Dans cette étude étonnante publiée dans Science Advances*, les scientifiques ont d’abord cherché la molécule responsable de cette drôle de réaction chez nos petits félins. En étudiant les feuilles de vigne argentée, ils ont ainsi identifié un composé clé : le népétalactol, un iridoïde produit naturellement par la plante.

Ils ont ensuite testé son effet directement sur 25 chats domestiques : 18 ont réagi positivement à un extrait de vigne argentée et parmi ces félins, tous ceux exposés à un papier imprégné de népétalactol ont présenté les comportements typiques observés avec la plante (frottements du visage et roulades sur le dos).

L’expérience a aussi été menée sur 30 chats errants, dont 17 ont montré une attirance pour la molécule. Même certains félins sauvages, comme des jaguars, des lynx ou un léopard de l’Amour, ont réagi de la même façon, tandis que les chiens et les souris sont restés totalement indifférents. Une découverte qui montre que cette petite molécule végétale a un effet très particulier, surtout chez les félins !

Un répulsif contre les moustiques

Au cours de cette étude, les chercheurs ont aussi fait une découverte étonnante : le chat ne fait pas que « craquer » pour ces plantes, il participe à la mise en place de sa propre défense chimique. Dans le cas de la vigne argentée, l’étude a en effet montré qu’en se frottant le visage et la tête contre la plante, le chat dépose du népétalactol sur son pelage, une molécule qui agit aussi comme un répulsif naturel contre les moustiques. Cette réaction commence dans le cerveau : le chat détecte ces molécules grâce à des neuro-récepteurs spécifiques, qui déclenchent ensuite le comportement de frottement et de roulade.

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Une autre étude publiée dans iScience en 2022 a révélé un phénomène encore plus surprenant : lorsque les chats abîment les feuilles de cataire ou de vigne argentée en les mordillant ou en les froissant, la plante libère davantage d’iridoïdes, renforçant ainsi son effet répulsif contre les insectes.

© IScience

Le chat semble donc avoir trouvé, au fil de l’évolution, une manière très ingénieuse d’utiliser la chimie végétale à son avantage ! Attention, cela ne signifie pas qu’il recherche consciemment un répulsif et il faut également garder à l’esprit que tous les chats ne réagissent pas de la même façon, mais ce comportement a probablement été conservé au fil du temps parce qu’il apportait un bénéfice. Ainsi, comme souvent dans le monde animal, un comportement qui paraît amusant ou étrange peut cacher une fonction bien plus surprenante !

* R.Uenoyama et al., « The characteristic response of domestic cats to plant iridoids allows them to gain chemical defense against mosquitoes », Science Advances, 20 Jan 2021, Vol 7, Issue 4.