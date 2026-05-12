Alternative à l'herbe à chat : la science valide l'efficacité du Matatabi pour apaiser votre félin

Roulades, frottements, moments d’euphorie… l’herbe à chat fait des heureux chez de nombreux félins, mais elle laisse aussi certains chats totalement indifférents. Heureusement, la science a exploré d’autres alternatives naturelles, comme le Matatabi, qui pourrait bien devenir le nouvel allié bien-être de votre petit compagnon à moustaches.

Connue pour déclencher des réactions d’euphorie chez de nombreux chats, l’herbe à chat ou cataire (Nepeta cataria), ne fonctionne pourtant pas sur tous les individus. Certains félins n’y réagissent pas du tout, malgré l’effet bien établi de sa molécule odorante active, la népétalactone, qui stimule certains récepteurs olfactifs chez le chat. Dès lors, comment enrichir l’environnement des petits félins qui restent insensibles à cette plante ? Des chercheurs américains se sont penchés sur la question.

Le Matatabi, une alternative validée par la science pour stimuler et apaiser les félins

Dans cette étude dirigée par Sebastiaan Bol*, l'objectif était de tester différentes plantes afin d’identifier celles capables de provoquer des réactions comparables à celles de l’herbe à chat. Pour cela, les chercheurs ont étudié les effets sur les chats de la cataire, du Matatabi (Actinidia polygama), du chèvrefeuille de Tartarie (Lonicera tatarica) et de la racine de valériane (Valeriana officinalis).

Au total, 100 chats domestiques ont été observés dans des conditions contrôlées, chacun étant exposé à ces différentes plantes, ainsi qu’à un témoin, et ce à plusieurs reprises afin d’évaluer la constance de leurs réactions.

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Pour mieux comprendre ces effets, les plantes ont enfin été analysées en laboratoire grâce à des techniques de pointe, comme la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse, permettant d’identifier et de mesurer précisément les composés chimiques potentiellement responsables des réactions observées chez les chats.

Les résultats publiés dans la revue BMC Veterinary Research ont d'abord montré que la grande majorité des chats réagissent positivement à la stimulation olfactive. Comme attendu, environ un chat sur 3 est resté insensible à l’herbe à chat. En revanche, le Matatabi s’est nettement distingué : près de 80 % des petits testeurs y ont réagi. Même chez les félins insensibles à l’herbe à chat, près de 75 % y ont réagi. Contrairement à cette dernière, très riche en népétalactone, le Matatabi agit grâce à d’autres composés volatils, notamment l’actinidine, qui activent des récepteurs olfactifs spécifiques. À noter que le chèvrefeuille de Tartarie et la valériane ont aussi provoqué des réactions, mais de manière plus modérée.

© Bol S. et al., BMC Vet. Res., 2017

Ainsi, même si tous les chats ne réagissent pas de la même manière aux plantes aromatiques, l’enrichissement olfactif apparaît comme une solution prometteuse pour améliorer leur bien-être. Si votre chat n’est pas réactif à l’herbe à chat, vous savez désormais que vous pouvez lui proposer du Matatabi, une alternative naturelle particulièrement efficace selon la science.

L’info Woopets – Comment utiliser le Matatabi avec son chat ?

Le Matatabi, aussi appelé Silver vine, est une liane originaire d’Asie qui pousse en altitude au Japon et en Chine. Cousine du kiwi, elle est connue pour ses feuilles aux reflets argentés et ses tiges riches en composés aromatiques. Cette plante peut être utilisée de plusieurs façons pour stimuler, occuper ou apaiser un chat :

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Bâtons de Matatabi (la forme la plus connue) : le chat peut les mâchouiller, les lécher ou se frotter dessus ;

Poudre de Matatabi : à saupoudrer sur un jouet, un griffoir, un coussin ou un arbre à chat pour stimuler l’intérêt de votre boule de poils ;

Jouets imprégnés : certains jouets contiennent du Matatabi séché ou sont parfumés avec cette plante ;

Fruits séchés : parfois utilisés dans des accessoires ou proposés ponctuellement comme enrichissement olfactif ;

À utiliser par petites sessions : quelques minutes suffisent pour éviter que le chat ne s’habitue trop rapidement à l’odeur.