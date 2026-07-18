Née sans os de nez, cette chatte profite d’une douce sieste au soleil sous l’œil attendri de sa propriétaire (vidéo)

Bien que son visage soit atypique, Abby profite de la vie grâce aux bons soins de sa propriétaire. Une vidéo publiée sur TikTok, pleine de douceur, nous donne une belle idée du quotidien de ce chat de sauvetage qui a été accepté sans préjugé.

Abby est née sans os nasal explique Parade Pets. Si les problèmes de santé liés à cette anomalie de développement existent, la chatte est dans les meilleures conditions pour profiter d’un doux quotidien, malgré tout.

Une maîtresse comblée

La légende de la vidéo montre une maîtresse fan de son chat, heureuse d’assister jour après jour à des scènes aussi touchantes. Elle explique : « En tant que maman de chat, je ne me lasse jamais de la regarder s’étirer au soleil, complètement satisfaite de la vie ».

En effet, ce jour-là, lors du tournage de la vidéo, le tableau était idéal, comme le précise la propriétaire : « Le soleil, la petite tête, le timing parfait ».

La chouchoute des internautes

En commentaires, les compliments à propos de la chatte fusent. À plusieurs reprises, elle est qualifiée de « petit chat de rêve ». La chatte qui ne pèse que 2,7 kilogrammes est en effet un petit format, ce qui ajoute à sa dimension adorable.

Les internautes sont tous d’accord pour affirmer que les animaux nous apportent de la joie de vivre dans un quotidien parfois lourd.

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#littleabby #heartwarming #trendingsounds #petmomlife ? original sound - AngleV???? @littleabbycat There is something so peaceful about watching a happy cat soaking up a patch of sunshine. These quiet little moments remind me that happiness doesn't always have to be big or exciting. Sometimes it's just a warm spot by the window and a face you love looking back at you. Little Abby has a way of turning ordinary moments into happy moments. As a cat mom, I never get tired of watching her stretch out in the sun, completely content with life. She may be a rescue cat, but every day she reminds me how much joy and comfort pets bring into our lives. Follow for more Abby cuteness! We post daily ???? #cutecat

L’absence d’os nasal, une anomalie plutôt rare

L’anomalie qui a atteint Abby n’est pas courante selon les spécialistes. Elle est liée à une absence de développement de cette partie de la face durant la grossesse. Ces chats naissent avec le visage aplati, ce qui n’est pas sans impact sur leur confort de vie. Ils sont concernés par de nombreux désordres de la sphère ORL comme :

Une respiration difficile, en particulier en cas de fortes chaleurs ou d’effort

Une tendance au ronflement et aux rhinites

Un déficit d’odorat

Une hypersensibilité qui engendre des écoulements nasaux et oculaires réguliers

Comment protéger au mieux son chat du soleil ?

Les chats adorent le soleil, et il n’y a pas de raison de les en priver totalement. Cependant, en cas de période de canicule et de soleil particulièrement virulent, nous vous conseillons de préserver au maximum vos compagnons félins. Pour ce faire :