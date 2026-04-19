Pourquoi les chats sont-ils si sensibles à la cataire ?

Avez-vous déjà vu votre petit compagnon aux pattes de velours se frotter de manière frénétique à un jouet contenant une plante séchée nommée « cataire » ? Aussi appelée « herbe à chat », elle semble rendre certains matous accros. Notre rédaction explore avec vous ce mystère félin…

Qu’est-ce que la cataire ?

La cataire est une plante aromatique proche de la menthe, qui pousse naturellement en Europe, en Asie et en Afrique. Sa particularité réside dans une molécule qu’elle contient, qui porte le nom de népétalactone. Ce composé naturel est responsable de l’attraction qu’elle exerce sur nos compagnons aux longues moustaches. Présente dans les feuilles et les tiges, cette substance est libérée dans l’air quand la plante est froissée ou mâchonnée.

Aujourd’hui, on trouve la cataire sous différentes formes : fraîche, séchée, en spray, intégrée à des jouets… Elle est devenue une alliée ludique pour enrichir l’environnement de nos félins de compagnie, les stimuler et favoriser leur bien-être au quotidien.

Quels sont ses effets sur les chats ?

Les effets de cette plante sur nos amis à 4 pattes sont variés et peuvent parfois être spectaculaires ! Chez un chat sensible, quelques secondes d’exposition suffisent pour déclencher toute une série de comportements typiques, comme des frottements, des roulades, des miaulements ou des phases d’excitation intense.

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal 23 questions Participer

Ce moment d’euphorie est généralement de courte durée (entre 5 et 15 minutes). Par la suite, le matou retrouve son calme et devient temporairement insensible à la cataire pendant un certain temps.

À noter que les effets varient en fonction de la manière dont l’animal interagit avec la plante. Lorsqu’il la sent, elle agit comme un stimulant qui active de l’énergie ou déclenche de l’excitation. En revanche, elle peut favoriser la détente une fois ingérée. Au-delà de l’aspect ludique, la cataire peut contribuer à réduire le stress chez certains chats !

Mais rassurez-vous, elle n’entraîne ni dépendance ni danger particulier lorsqu’elle est utilisée raisonnablement, malgré sa réputation de « drogue pour chats ».

Pourquoi réagissent-ils à l’herbe à chat ?

Lorsque la népétalactone est inhalée, elle se fixe sur des récepteurs spécifiques dans le nez du chat et envoie des signaux au cerveau. Ces derniers activent des zones liées aux émotions et aux comportements.

Ce qui rend la réaction encore plus fascinante, c’est que cette molécule imite en partie certaines phéromones naturelles des chats. Elle « trompe » en quelque sorte leur cerveau en déclenchant des réponses instinctives liées au plaisir ou à la communication.

A lire aussi : 8 ans après la disparition de son chat, cette femme repère un visage familier sur le site d’un refuge et n’en croit pas ses yeux

Cependant, tous les petits félins qui égayent nos vies ne réagissent pas à la cataire. Environ 50 à 70 % d’entre eux présenteraient une sensibilité génétique à la cataire. L’âge jouerait également un rôle. Les chatons et les chats âgés y réagiraient moins.

Alors la prochaine fois que Minou se roule avec bonheur dans un petit nuage de cataire, vous saurez que ce moment de joie est bien plus qu’un simple jeu. C’est une véritable expérience sensorielle !