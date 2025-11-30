Alors que l'hôtel refusait d'abriter l'animal, une touriste livre une bataille acharnée pour protéger ce chat aveugle de l'ouragan

À la fin du mois d’octobre dernier, la Jamaïque a connu la pire tempête de son histoire après le passage de l’ouragan Melissa. Des dizaines de personnes ont perdu la vie et les dégâts matériels sont innombrables. Une chaîne de solidarité s’est mise en place pour aider la population et certains bienfaiteurs, dont Adrienne Brynteson, se sont aussi souciés du sort des animaux.

Adrienne Brynteson vit en Floride et a programmé un voyage en Jamaïque à la fin du mois d’octobre, rapportait Newsweek. Malheureusement, comme les habitants et de nombreux touristes, elle a été surprise par la tempête Melissa, d’une violence inédite. Elle s’en est sortie indemne et, ne pouvant rentrer immédiatement dans son pays d’origine, elle s’est donnée pour mission d’aider un félin aveugle et désorienté.

Adrienne ne s’attendait certainement pas à vivre une telle épreuve lors de ses vacances. Les choses ont commencé à se dégrader lorsqu’un premier avis de tempête a été dévoilé par les autorités locales. Puis, la femme et son compagnon ont observé le personnel de leur hôtel en train de barricader les entrées et, de manière générale, se préparer au pire.

@sillyjetplane / TikTok

Un félin sans défense

Adrienne et son compagnon ont assisté impuissants aux violentes intempéries qui se déroulaient sous leurs yeux. Par chance, ils n’ont pas été blessés. Lorsqu’ils ont pu sortir à nouveau, ils ont repéré une petite boule de poils esseulée à proximité de leur hôtel. Il s’agissait d’un chat et le couple a vite constaté qu’il était aveugle. Pour lui, il était inconcevable de l’abandonner. Le quadrupède avait peut-être perdu sa famille ou ne retrouvait plus ses repères à cause des dégâts.

La femme a alors tenté de convaincre le personnel hôtelier de rentrer avec l’animal, ce qu’il a d’abord refusé. Puis, après de nombreuses négociations, elle est parvenue à obtenir un accord et à le garder dans une salle. Ce dernier a été placé en sécurité et a trouvé du réconfort auprès de ses bienfaiteurs. Lesquels lui cherchent maintenant une famille aimante afin qu'il obtienne une belle vie.

A lire aussi : « En quelques minutes, la magie a opéré », la réaction pleine de tendresse de ce nouveau papa chat qui rencontre son chaton pour la première fois (vidéo)

Le geste d’Adrienne et de son compagnon a été vivement salué par les internautes : « De la part de tous les sauveteurs de chats, un immense merci », écrivait le porte-parole d’un organisme de sauvetage.