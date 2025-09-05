Alors qu'un couple filme une démonstration médicale, leur chatte surgit devant la caméra et leur fait perdre toute leur concentration (vidéo)

Une simple vidéo de démonstration s’est muée en scène comique improvisée, un animal ayant décidé de s’inviter à la fête. C’est effectivement ce qui est arrivé à ce couple dont le tournage a été joyeusement perturbé par une invitée aussi inattendue qu’attachante, leur chatte Bee en l’occurrence.

Nathan Smith exerce le métier de kinésithérapeute. Récemment, il a eu l’idée de tourner une vidéo de formation et a demandé à sa femme, Kayla, de jouer le rôle de la patiente.

Tout se déroulait sans accroc jusqu’à ce que leur chatte décide de s’en mêler. La féline, répondant au nom de Bee, a surgi dans le champ et leur a tout de suite volé la vedette.

La chatte au pelage roux et blanc a sauté sur la table de massage et s’est mise à miauler. Le couple a bien essayé de garder son sérieux, mais c’était impossible face à un tel spectacle.

Leur mission était d’autant plus difficile que Bee a tout fait pour se retrouver au premier plan. Elle a sauté sur les genoux de sa maîtresse, puis s’est allongée à côté d’elle pour faire sa toilette en toute insouciance pendant que Nathan manipulait le bras de Kayla.



@kayboltsmith / TikTok

“Nous n'avons pas été vraiment surpris, car Bee est une chatte avide d’attention et qui aime toujours être avec nous quand nous faisons quelque chose, a confié la jeune femme à Newsweek . C'était notre première vidéo de kinésithérapie depuis que nous l'avons adoptée, donc je savais que quelque chose allait se passer !”

Bee a eu son quart d’heure de gloire

Nathan aurait pu couper les passages en question au montage, mais il a décidé de garder la vidéo telle quelle. Il a bien eu raison de le faire, puisque la séquence, partagée sur le compte TikTok “@kayboltsmith” est devenue virale, ayant généré des dizaines de milliers de vues.

Voici la vidéo en question, mise en ligne le 16 août 2025 et relayée par Newsweek :

Avec sa spontanéité irrésistible, Bee a transformé une simple vidéo de présentation en un moment aussi attendrissant qu’amusant. Loin de nuire à la démonstration, son intervention a apporté une touche d’authenticité et de légèreté qui a conquis les internautes. Preuve que, dans certains cas, les imprévus sont les meilleurs ingrédients pour créer du contenu mémorable, surtout quand ils ont des vibrisses et 4 pattes.