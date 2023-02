Alors qu’il vient d’être secouru par les pompiers, le chat d’une jeune femme disparaît une nouvelle fois dans la nature (vidéo)

Les pompiers de la brigade du NSW Fire and Rescue Service ont été contactés pour secourir un félin il y a quelques jours. Snow, un chat blanc, s’était retrouvé pris au piège entre 2 murs d’une maison de Marrickville, dans la banlieue de Sydney. Il aura fallu près de 2 heures pour le sortir de là, rapporte le Daily Mail.

Suite à leur intervention, survenue tard dans la journée, les pompiers n’ont pas réussi à joindre un vétérinaire de garde. Le chat n’était pas équipé de collier, ni de puce. Ils ont donc décidé de le relâcher, en supposant qu’il regagnerait son domicile en un rien de temps si nécessaire.

Malheureusement, ce ne sera pas le cas

En réalité, Snow et sa maîtresse avaient emménagé dans une nouvelle maison 3 jours plus tôt, et le félin n’avait pas eu le temps de s’y habituer. Il avait donc pris la fuite, s’était coincé dans la maison de Marrickville, avant de se volatiliser une seconde fois dans la nature.

Ce n’est que le lendemain matin qu’Amma Asantuaa, paniquée, a reçu des nouvelles de son chat. Son sauvetage par les pompiers avait fait l’objet d’un reportage au journal télévisé. La jeune femme en est restée scotchée, mais aussi un peu déçue : « Ça me paraît étrange qu’ils l’aient laissé partir alors que son maître n’était pas là » a-t-elle déploré dans un premier temps.

Amma Asantuaa / Facebook

Mais Amma n’avait pas le temps de ruminer. Le jour même, elle s’est lancée à la recherche de son félin adoré, et a exploré toutes les rues de son quartier. « J’ai parcouru des kilomètres. Certaines personnes ont dû penser que j’en faisais tout un plat, mais Snow est comme un enfant pour moi, a-t-elle déclaré. Je l’ai adopté quand il n’était qu’un chat errant, et depuis, j’en ai toujours pris le plus grand soin. »

« La plus belle fin à une situation déchirante »

Le soir même, aux alentours de 21h30, le petit Snow a décidé de pointer le bout de sa truffe. Il s’était réfugié dans une maison abandonnée. « Un énorme poids en moins » pour sa maîtresse. Le duo a profité d’un repas bien mérité en tête à tête, et d’une nuit reposante et réconfortante.

Amma Asantuaa

Suite à cette histoire, Amma s’est exprimée sur Facebook : « Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont aidée, mais aussi les pompiers qui l’ont sauvé. Il n’avait pas de collier, alors je comprends leur geste. Nous avons pris rendez-vous pour le faire pucer et examiner, car il a quelques égratignures et un ongle en moins, mais sinon, il va bien et est heureux d’être à la maison ».