Alerté par des miaulements répétés, le personnel d’une école vient en aide à un jeune chaton bloqué dans les égouts

Nommé Crocodile, le jeune chaton a su se faire entendre depuis les égouts pour que le personnel de cette école de San Antonio (Texas) l’entende. Secouru au plus vite, il se porte très bien actuellement, et doit grandir un peu avant de rencontrer sa future famille.

Par chance, les enseignants et personnels de cette école se trouvaient devant le bâtiment lorsqu’ils ont entendu des miaulements très significatifs. Ils ont compris qu’un chaton en détresse sollicitait leur aide, et ont tout fait pour l’aider au mieux. Les sauveteurs du San Antonio Animal Care Services (ACS) sont ensuite intervenus pour parvenir à extraire le félin de l’endroit difficile d’accès.

« Il ne demandait pas d’aide, il criait à l’aide »

L’intensité des cris du chaton ont permis à tous les acteurs d’intervenir très rapidement. Sur place, les sauveteurs ont tout de suite dirigé leur attention sur la grille d’accès aux égouts, et n’ont pas tardé à apercevoir le jeune chaton, implorant de l’aide parmi les ordures et l’eau accumulée des dernières tempêtes de la région. Les sauveteurs ont été soulagés de voir que le chatons n’était pas à risque de noyade à l’endroit où il se trouvait.

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal Tentez de remportez une carte cadeau Amazon d'une valeur de 100 euros par tirage au sort en répondant à cette étude ! Commencer l'enquête →

The Dodo

Capturer rapidement et sûrement

Lisa Norwood, porte-parole de l’ACS, est revenue auprès de The Dodo sur ce sauvetage rondement mené. Le chaton a été attrapé grâce à de la nourriture, puis remonté à la surface, très rapidement, et attrapé grâce à un « long filet ».

Nommé Crocodile, le chaton qui a été retrouvé seul, a été conduit dans une clinique vétérinaire. Les nouvelles ont été rassurantes, le chaton semblait en bonne santé.

Connue comme « la petite créature des égouts », l’adorable minet a été confié à une famille d’accueil. Il doit encore grandir et apprendre à connaître le monde avant d’entamer une nouvelle vie auprès de la famille qui sera la sienne pour toujours.

The Dodo

A lire aussi : Craignant le pire en voyant les bébés de la chatte qu'elles venaient de recueillir inanimés, mère et fille tentent tout pour les sauver (vidéo)

Comment porter secours à chaton en état de détresse ?

Rencontrer un chaton en danger nécessite quelques bons réflexes. Avant toute chose, la prise de contact avec un vétérinaire, en urgence, est nécessaire. Ensuite, pour préserver la santé du jeune animal, voici nos recommandations :