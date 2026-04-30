Alertée par les miaulements, une policière plonge dans une bouche d'égout pour sauver une chatte errante et ses chatons nouveau-nés

Une chatte et ses 4 chatons ont été sauvés de justesse d’une bouche d’égout à Lebanon, dans le Missouri, grâce à l’intervention courageuse d’une agente de police. Tous ont été récupérés sains et saufs et accueillis temporairement avant d’être confiés au refuge local Paws and Claws. Une belle histoire qui se termine bien pour cette petite famille féline.

Melissa Renee Stroup habite Lebanon, dans l'Etat du Missouri (Etats-Unis). Le mercredi 1er avril, elle a été témoin d'une scène de sauvetage émouvante, rapportée par KRCG .

Ce jour-là, elle avait entendu des miaulements provenant de l'autre côté de la rue. Lorsqu'elle et des membres de sa famille sont sortis voir ce qui se passait, ils se sont rendu compte qu'une chatte errante avait donné naissance à des chatons au fond d'une bouche d'égout.

Fort heureusement, la petite famille féline n'y est pas restée prise au piège bien longtemps, car une policière est courageusement intervenue. L'agente Courtney Avel, de la police locale (Lebanon Police Department) est en effet vite arrivée sur les lieux.

La jeune femme n'a pas hésité à descendre dans la bouche d'égout pour porter secours à la maman chat au pelage écaille de tortue et à ses 4 bébés. Procédant délicatement, elle les a fait remonter un par un.

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Melissa Renee Stroup / Facebook

Melissa Renee Stroup a raconté tout cela sur son compte Facebook et partagé des photos. Quelques-uns de ces clichés montrent les 4 petits rescapés : 2 à robe noire, un roux et une femelle écaille de tortue, comme sa mère.



Melissa Renee Stroup / Facebook

Elle a indiqué avoir hébergé temporairement les chatons et leur génitrice, leur ayant aménagé un coin calme et sécurisé dans son garage.



Melissa Renee Stroup / Facebook

En répondant à l'un des commentaires sous sa publication, elle a précisé qu'ils allaient être transférés au refuge local Paws and Claws.

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