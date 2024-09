Une chatte gestante dont la famille ne pouvait plus s'occuper témoigne quotidiennement sa reconnaissance envers sa biendaitrice

Moon attendait un heureux événement, quand elle a poussé les portes du Tiny but Mighty Kitten Rescue (États-Unis). Sa famille ne pouvait plus la garder, et souhaitait lui trouver un abri sûr. Grâce à sa bienfaitrice, la chatte a pu mettre au monde ses petits en toute sérénité.

Mellissa, fondatrice de Tiny but Mighty Kitten Rescue, a recueilli une chatte gestante que sa famille ne pouvait plus garder. La future maman, qui avait été sauvée sur un parking, s’est rapidement adaptée à son nouvel environnement.

Avide d’affection, elle ne quittait pas sa bienfaitrice.

© Tiny but Mighty Kitten Rescue

Comme le révèle Love Meow, ses petits sont nés 5 jours après son arrivée.

« Je me suis réveillée tôt ce matin-là et je suis allée la nourrir, mais j’ai été surprise de voir qu’elle avait donné naissance à 4 chatons : 2 femelles et 2 mâles », confie Mellissa à nos confrères d’outre-Atlantique.

© Tiny but Mighty Kitten Rescue

Moon adore sa mère d’accueil

La jolie Moon semble reconnaissante envers sa protectrice, et lui fait entièrement confiance. Son appétit a grimpé en flèche, alors qu’elle continue de s’occuper de ses nouveau-nés.

Chaque jour, la chatte attend Mellissa devant la porte de la chatterie. Elle miaule en l’apercevant, et se frotte contre elle après avoir fini son repas. De même, elle adore s’amuser avec des jouets.

© Tiny but Mighty Kitten Rescue

Lorsque les chatons ont ouvert les yeux, ils ont commencé à découvrir le monde qui les entourait.

La petite Aurora a été la première à s’approcher de Mellissa et à la saluer, pendant que ses compagnons de portée se nourrissaient.

© Tiny but Mighty Kitten Rescue

Des chats heureux

Une fois les jeunes félins devenus plus aventureux, la bénévole les a placés dans un endroit plus grand. C’est dans cet espace confortable et propice à l’exploration que les chatons grandissent bien. Leur mère attentionnée garde toujours un œil sur eux.

« Les chatons ont maintenant 6 semaines, et Moon a commencé à jouer avec eux, déclare Mellissa, c’est très mignon à regarder. »

© Tiny but Mighty Kitten Rescue

Comme l’indique Love Meow, il s’agit de sa dernière portée. Moon sera stérilisée, ainsi que ses trésors sur pattes lorsqu’ils seront suffisamment âgés.

Pour l’heure, elle continue de prendre soin de sa petite tribu et savoure la seconde chance que Mellissa lui a offerte.