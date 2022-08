Ces 3 chats parcourent le monde avec leurs propriétaires lors de voyages inoubliables

Sponge Cake, de race Scottish Fold ainsi que Mocha et Donut, British Shorthair, sont les 3 matous aventuriers de Dan et Olivia Nguyen.

Le couple aime voyager, mais ne se voyait pas quitter ses 3 félins pour autant. « Nous avions prévu quelques expéditions et nous voulions les emmener avec nous. C'était difficile de ne pas être avec eux parce que nous les considérons comme notre famille », a confié Dan au New York Post.

La petite troupe réside à l'année dans le quartier de Manhattan à New York aux États-Unis. Dan et Olivia ont donc commencé par sortir Sponge Cake, Macha et Donut dans le très célèbre Central Park. « Ils semblaient aimer être dehors et explorer », a déclaré Dan.

Des voyages lointains

Lorsque les matous ont été accoutumés à sortir régulièrement de chez eux, Dan et Olivia sont passés à plus grand. Le premier voyage de la famille a été celui qui consistait à dévouvrir le parc d’attractions Disney World à Orlando, en Floride.

Plus tard, ils ont pris l’avion pour se rendre à San Francisco et à Sacramento en Californie. « Ils dorment quasiment tout le temps durant le vol. Ils sont tous détendus et silencieux. Parfois, les autres passagers ne réalisent même pas que nous avons 3 chats avec nous », a expliqué le maître.

Dan a révélé que le voyage préféré de ses chats avait incontestablement été celui à Paris. « Nous les avons déposés dans des rues pavées et ils sont partis, explorant toutes les vitrines jusqu'à ce qu'ils décident de s'arrêter dans une pâtisserie », a-t-il raconté en riant.

Entre 2 excursions, les chats retrouvent leur foyer confortable à New York. Ils sont ensuite ravis de repartir. Le dernier voyage en date fut celui à Venise. Les félins ont profité d’une balade agréable sur les canaux où ils pouvaient observer à leur guise les pigeons.

Actuellement, toute la petite famille est à la maison le temps que les fortes chaleurs laissent place à des températures plus propices à la découverte du monde. Dan et Olivia sont déjà en train de préparer leur prochain périple à 5.