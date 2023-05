Atteint d’une forme rare de diabète, un chat se fait abandonner à l’âge de 6 ans

Il y a quelque temps, les membres de Best Friends Felines (une association de sauvetage de chats basée en Australie) ont été informés qu’un chat errant avait besoin d’être secouru de toute urgence. Arlo, un chat porteur d’hétérochromie (yeux de différentes couleurs), avait été retrouvé dans la rue, rapporte Love Meow.

Un abandon causé par une maladie

Amené dans un refuge, le félin buvait une énorme quantité d’eau et montrait une soif inépuisable. Des signes évidents d’une maladie sous-jacente, ont remarqué les bénévoles.

En lui faisant passer quelques examens, ils ont découvert qu’Arlo souffrait d’un diabète insipide - également appelé diabète de l’eau - une maladie endocrinienne rare qui provoque également une polyurie (augmentation du volume urinaire).

Best Friends Felines / Facebook

Pour les bénévoles et les vétérinaires, il n’y a pas de doute : c’est à cause de cette pathologie que ce chat a été « jeté » à la rue.

Une douceur à toute épreuve

Malgré la maladie et un abandon difficile, le félin a surpris ses bienfaiteurs par son immense gentillesse. Tous sont tombés sous son charme en un rien de temps. « Il est si gentil. Il adore notre compagnie et ne demande qu’à nous faire des bisous et des câlins. Nous nous sommes tous rapidement attachés à lui », ont-ils confié.

Best Friends Felines / Facebook

Amanda, membre de l’association, a décidé de lui ouvrir les portes de son foyer d’accueil. En parallèle, Arlo est soigné régulièrement, afin de jouir de la meilleure qualité de vie possible. À chacune de ses visites chez le vétérinaire, il « embrasse toutes les personnes qu’il rencontre », raconte Amanda.

Un mentor pour ses cadets

Arlo s’est aussi lié d’amitié avec les 3 chatons de son nouveau foyer. Il est rapidement devenu leur mentor, et leur a appris à jouer comme de grands félins. Amanda prend un immense plaisir à les observer en train de gambader dans la maison. « Après avoir joué, Arlo les lave et fait la sieste avec eux », précise-t-elle.

Best Friends Felines / Facebook

Le matou au grand coeur raffole de sa nouvelle maman. Il saisit toutes les occasions de se blottir contre elle et il est ravi d’être enfin le centre de l’attention. « Il adore qu'on s'intéresse à lui et quand on est aussi beau que lui, on ne peut s'empêcher de lui donner de l’amour. »

« Il s'est clairement faufilé dans nos vies et il sait que nous l'aimerons et que nous nous occuperons de lui aussi longtemps que nous le pourrons », a conclu Amanda, pleine d'espoir pour l'avenir.