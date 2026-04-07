Abandonnés par leur famille ayant déménagé, 2 chats se cachent sous le plancher de l'appartement vide jusqu'à leur sauvetage

2 chats ont été sauvés de justesse après avoir été abandonnés dans un appartement de l’Indiana, laissés livrés à eux-mêmes par leurs propriétaires qui avaient emménagé ailleurs. Pris en charge par le refuge local, ils se remettent de cette épreuve et pourront bientôt connaître une nouvelle vie grâce à l’adoption.

De trop nombreux animaux de compagnie sont encore abandonnés lors de déménagements. C'est ce qu'avaient vécu un chat répondant au nom de Jaxon dans le Delaware (Etats-Unis) ou encore, plus près de chez nous dans le Bas-Rhin, sa congénère au pelage tigré appelée Maisel.

Plus récemment, c'est du côté du comté de Wabash dans l'Etat de l'Indiana (Etats-Unis) que d'autres félins délaissés par leurs propriétaires partis vivre ailleurs ont été découverts et secourus.

Le lundi 30 mars 2026, le refuge animalier local (Wabash County Animal Shelter) a effectivement annoncé le sauvetage de 2 chats abandonnés sur sa page Facebook . Des faits que relaie Newsweek .



Photo d'illustration

« Aujourd’hui, notre agent de contrôle animalier a répondu à un appel [pour des faits] qu’aucun animal ne devrait jamais avoir à subir », peut-on lire dans la publication en question. Les 2 quadrupèdes avaient été laissés livrés à eux-mêmes dans l'appartement où vivait leur famille. Celle-ci avait déménagé sans eux. Les minets « vivaient dans une misère absolue… Effrayés, confus et complètement seuls », déplore le Wabash County Animal Shelter.

La situation avait été découverte par le propriétaire du logement, qui avait aussitôt prévenu les autorités. Les chats étaient cachés dans un trou fait dans le plancher, sous le réfrigérateur et à proximité des toilettes. Ils ont été retrouvés à temps pour être sauvés. « Si cela avait été fait plus tard, l’issue aurait pu être bien différente », indique le refuge.

« L’abandon n’est pas la solution. Ils méritent mieux »

Les 2 rescapés ont été pris en charge par le service animalier. Ils ont été mis en sécurité, examinés, soignés et réconfortés. Ils pourront bientôt être proposés à l'adoption et ainsi prendre un nouveau départ dans la vie.

A lire aussi : Après avoir trouvé une chatte errante lors d’une mission à l’étranger, ce soldat met tout en oeuvre pour la ramener chez lui et lui offrir une belle vie

Le Wabash County Animal Shelter conclut son post par un message adressé aux propriétaires faisant face à un changement de situation (déménagement, perte d'emploi…) et songeant à se séparer de leurs compagnons à fourrure : « S’il vous plaît, ne laissez pas vos animaux derrière vous. Si vous traversez des difficultés, si votre situation a changé, si vous vous sentez dépassé(e), demandez de l’aide. Il existe des ressources, des associations et des personnes prêtes à vous soutenir. L’abandon n’est pas la solution. Nos animaux de compagnie dépendent de nous pour tout. Ils méritent mieux »