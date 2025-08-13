Abandonné après un déménagement, ce chat a erré seul pendant 6 ans avant de renouer avec le bonheur de la vie de famille

Après avoir connu le bonheur de la vie de famille, Jaxon a été lâchement abandonné. Ses anciens propriétaires l’ont laissé à la suite d’un déménagement. Confronté à la solitude pendant plusieurs années, le chat a fini par rencontrer une belle âme, qui lui a offert une chance de renouer avec le bonheur.

Quand Rosa Avila, une sauveteuse d’animaux, a eu vent de l’histoire de Jaxon, son cœur s’est brisé. Le pauvre félin avait été abandonné il y a 6 ans, après que sa famille a déménagé. Livré à lui-même, l’animal a erré dans la nature sans connaître l’amour.

Déterminée à le sauver, la bonne samaritaine s’est rendue sur place et a remarqué un problème oculaire chez le va-nu-pattes. « Ses yeux étaient irrités. Il les gardait généralement fermés. Je ne savais pas s’il voyait », explique Rosa à la rédaction de The Dodo.

Rosa savait qu’elle devait d’abord gagner sa confiance avant de pouvoir l’attraper. Dans un premier temps, elle a installé plusieurs abris et des points de nourrissages à l’endroit où séjournait le vagabond. Elle s’y est rendue chaque matin, jusqu’au jour où elle a réussi à toucher la boule de poils.

« Je me suis rapprochée de lui et j'ai commencé à lui parler. Il m'a laissée le caresser. Et puis je lui ai dit : "Tu vas me laisser te prendre ?" », raconte la sauveteuse.

Une nouvelle vie

Ce jour-là, Jaxon s’est laissé attraper par sa bienfaitrice et a fait ses adieux aux affres de l’errance. À la suite du sauvetage, Rosa l’a emmené chez le vétérinaire. Après une intervention chirurgicale, l’ex-va-nu-pattes a retrouvé une vue normale.

Sa sauveuse l’a ensuite mis en sécurité et l’a chouchouté pour lui faire oublier les épreuves endurées. Au sein de son nouveau nid douillet, Jaxon est sorti de sa coquille et a révélé sa véritable personnalité. Il s’est transformé en un petit compagnon affectueux et avide d’attention. C’est comme s’il voulait rattraper tout le temps perdu !

Peu de temps après avoir été secouru, Jaxon a reçu son billet pour une nouvelle vie. Comme le précisent nos confrères d’outre-Atlantique, le gentil félin a été adopté par une famille aimante et responsable. Aujourd’hui, il vit heureux aux côtés de ses humains préférés, qui lui ont permis de faire le deuil de son passé.