Abandonnés lors du déménagement de leurs anciens propriétaires, 3 chatons et leur maman peuvent désormais espérer une nouvelle vie (vidéo)

Le métier d’agent immobilier réserve parfois des surprises. Si, d’ordinaire, il s’agit de gérer un parc immobilier entre ventes et locations, il peut arriver qu’il faille également revêtir l’habit de sauveteur pour famille féline en difficulté, comme peut en témoigner Patricia Mitnaul.

Patricia Mitnaul travaille pour la société immobilière Point Guard Management dans la ville de Wichita au Kansas (États-Unis). Son métier consiste donc à gérer un ensemble de résidences, qu’il s’agisse de locations ou de ventes.

Récemment, l’une des habitations sous sa supervision a été libérée par ses occupants. En se rendant sur place, une désagréable surprise l’attendait. En effet, sur la porte de la maison, se trouvait un mot : “Ces locataires ont déménagé et ont laissé 2 chats . Un mâle blanc et une femelle calico . Soyez vigilants, contactez un refuge”.



Une fois la consternation passée, il a fallu organiser des recherches pour retrouver les boules de poils. Malheureusement, le matou blanc n’a pas pu être repéré. En revanche, la femelle calico a été trouvée. Elle n’était cependant pas seule. En effet, des chatons l’accompagnaient. Témoignant pour Newsweek , Patricia se souvient : “Ils étaient en piteux état ; infestés de puces et souffrant d'une grave infestation de vers ronds. Sans aide, ils n'auraient pas survécu longtemps”.

Heureusement pour la petite famille, l’aide est arrivée à temps. Il aura cependant fallu beaucoup de patience et de moyens pour parvenir à sauver tout le monde. Les boules de poils ayant effectivement trouvé refuge sous la maison, des trésors d’ingéniosité ont dû être déployés pour récupérer les chatons . Mais finalement, une semaine après la découverte du mot, les petits félins étaient en sécurité. Il fallait néanmoins trouver où les placer.

Comme partout aux États-Unis, les refuges étant saturés, ils ont été nombreux à ne pas pouvoir prendre en charge la maman et ses petits. Mais à force de tentatives, Patricia et son équipe ont réussi à trouver une association pour s’occuper des boules de poils. Il s’agit de la Wichita Animal Action League (WAAL), qui a ensuite placé les félins en famille d’accueil, dans un environnement serein.

Lorsque tout ce petit monde sera prêt, que ce soit physiquement et psychologiquement, il lui restera encore une dernière aventure à vivre : trouver une famille pour la vie. Pour l’un des chatons, il n’y aura cependant pas beaucoup d’attente, puisque l’un de ses sauveteurs a décidé de l’adopter.