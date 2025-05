Coincés entre deux murs, une chatte et ses chatons n’avaient plus d’espoir jusqu’à l’arrivée d’un inconnu

La situation semblait désespérée, mais un passant se trouvait au bon endroit et au bon moment pour changer la donne. Une chatte et ses chatons nouveau-nés, coincés dans l’étroit espace séparant 2 bâtiments, ont dû leur salut à ce bon samaritain, ainsi qu’à l’association de protection animale qu’il a eu la bonne idée de prévenir aussitôt après sa découverte.

Un sauvetage inespéré a récemment eu lieu dans le nord-ouest de l’Angleterre, et il a permis toute une famille féline de survivre à une situation qui paraissait insurmontable, rapportait The Dodo.

Une chatte à la robe noire était en grande détresse. Elle n’était d’ailleurs pas la seule, puisque ses chatons, dont elle avait accouché depuis peu, étaient à ses côtés. Ils étaient tous pris au piège entre le mur et la clôture de 2 bâtiments voisins. La malheureuse minette ne pouvait rien faire d’autre que d’espérer que quelqu’un les remarque et leur vienne en aide.



RSPCA

C’est ce qui a fini par se produire. Un passant a effectivement vu la chatte, dont le regard le suppliait de lui porter secours. La personne en question a aussitôt appelé la RSPCA locale, qui a envoyé une équipe de sauvetage.

Parmi les membres de cette dernière figurait Scarlet Sanderson. « L'un des pauvres chatons s'était retrouvé coincé derrière une planche, et la maman chat ne pouvait pas l'atteindre », raconte-t-elle à The Dodo. L’anxiété de la chatte était palpable. En outre, elle souffrait de déshydratation. Manifestement, elle était coincée depuis un certain temps.

« Elle était incroyablement stressée, et le chaton avait froid et avait besoin de sa mère », poursuit Scarlet Sanderson.

Celle-ci s’est servie d’une perche pour essayer de récupérer les animaux les uns après les autres. Au bout d’une heure d’efforts intenses, elle a réussi à tous les sauver.

La famille féline est au complet et en sécurité

Elle les a ensuite emmenés à la clinique vétérinaire RSPCA du Grand Manchester. L’examen a révélé qu’ils étaient en bonne santé. La maman chat et ses bébés ont été confiés à la branche Manchester & Salford de la RSPCA, où ils reçoivent tous les soins et toute l’attention dont ils ont besoin.



RSPCA

La mère a-t-elle été abandonnée ou a-t-elle toujours vécu errante ? Nul ne le sait pour le moment, l’intéressée ne portant pas de puce d’identification. Quoi qu’il en soit, elle et ses petits sont désormais en sécurité, et ces derniers pourront grandir dans de bonnes conditions jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge d’être proposés à l’adoption.

RSPCA