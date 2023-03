Abandonnée parce qu’elle causait des allergies, une chatte âgée est contrainte de faire son retour au refuge (vidéo)

Les bénévoles du Stray Cat Relief Fund croyaient bien faire lorsqu’ils ont laissé la petite Truffle voler de ses propres ailes. Souffrante à son arrivée dans ce refuge des États-Unis, la chatte semblait avoir enfin trouvé chaussure à sa patte en étant adoptée par ses nouveaux maîtres. Malheureusement, elle a été contrainte de faire machine arrière un an et demi plus tard.

Truffle connaît bien les locaux du Stray Cat Relief Fund, un refuge de la ville de Philadelphie. Cette chatte à la robe écaille de tortue y a été admise à l’âge de 8 ans, après avoir vécu dans la rue pendant la majeure partie de sa vie. Elle était atteinte du sida du chat, d’une infection respiratoire et de plusieurs problèmes dentaires, rapporte Cole & Marmelade.

Malgré cela, tout semblait lui sourire

Ses bienfaiteurs ont tout fait pour la remettre sur patte en un rien de temps. Cela a permis à Truffle de dévoiler son côté tendre et affectueux. « Elle est la plus douce des félines, elle s’entend à merveille avec les autres chats et adore faire des câlins », se sont exprimés ses anges gardiens sur les réseaux sociaux.

Stray Cat Relief Fund / Facebook

Truffle a été adoptée peu de temps après son arrivée au refuge, et les bénévoles étaient persuadés qu’ils ne la reverraient plus jamais. Malheureusement, un an et demi plus tard, la chatte a poussé une nouvelle fois les portes du Stray Cat Relief Fund. Ce fut un choc pour tout le monde.

Retour à la case départ

La raison de cet abandon ? Une nouvelle personne avait emménagé dans sa maison, et était allergique aux poils de chats, rapportent les membres du refuge. Cette situation a provoqué l’indignation de nombreux internautes sur les réseaux sociaux, d’autant plus que la chatte souffrait de nouveaux problèmes de santé lorsqu’elle a fait son retour au Stray Cay Relief Fund...

Depuis cette triste épreuve, Truffle a été soignée puis a rejoint le toit d’une famille d’accueil. Elle s’est liée d’amitié avec le chat qui s’y trouvait déjà. « Au début, elle était traumatisée. Et qui peut lui en vouloir ? Ça lui a pris du temps, c’est vrai, mais elle parvient enfin à se sentir à l’aise dans ce nouvel environnement », ont expliqué les bénévoles.

A lire aussi : L'émouvante vidéo racontant l'histoire d'un chat adopté par la voisine après la disparition de sa propriétaire

La chatte y vit depuis plusieurs mois désormais, et continue à espérer du fond du coeur que la famille de ses rêves vienne la chercher un jour ou l’autre...