Après avoir pris le train, ce chat se retrouve à plus de 28 kilomètres de sa maison !

Tilly vit à Weybridge, dans la campagne londonienne avec son humain Michael Hardy. Chaque jour, lorsqu’il part au travail dans la capitale, l’homme a pour habitude de laisser sa chatte noire et blanche sortir librement afin qu’elle puisse occuper ses journées. Mais, récemment, la minette a décidé de s’offrir un voyage gratuit… En effet, Michael a reçu un appel d’un employé ferroviaire lui indiquant que son chat était dans le train direction Londres, depuis plus de 28 kilomètres ! “Qu'est-ce que mon chat faisait à Waterloo à monter dans les trains et faire des tours ? Nous ne savions pas où elle était. Nous avons regardé sur l’application de son AirTag et nous avons réalisé qu'elle était allée à Waterloo. Le seul moyen pour elle d'y arriver est de prendre le train. Alors là, vous regardez le AirTag et vous la voyez passer d'un arrêt à un autre…”, a expliqué l’homme à la BBC.

© Michael Hardy

Un long voyage

Pourtant, Michael est habitué à voir Tilly divaguer. La jolie chatte de 2 ans est même devenue une professionnelle en la matière puisqu’elle prend régulièrement des bus et se retrouve même parfois au pub local de son village. Mais jusqu’à maintenant, elle n’était jamais partie aussi loin. Selon la BBC, les trains en provenance de Weybridge mettent environ entre 30 et 90 minutes pour atteindre la station de Waterloo, à Londres. Un bien grand voyage pour un petit chat seul…

© Michael Hardy

Malgré ce fort besoin d’indépendance, Tilly est très proche de son maître. Ce dernier l’a récupéré alors qu’elle était encore toute petite et qu’elle avait été trouvée errante dans la rue. “Nous ne savons pas d'où elle vient. Un jour, deux jeunes filles ont frappé à ma porte avec ce chat dans leurs bras. Elles croyaient juste que c'était le nôtre. Nous l'avons accepté car ce n'étaient que des jeunes filles…”, a expliqué Michael. Les jours qui ont suivi, Michael a frappé chez tous ses voisins pour tenter de retrouver les propriétaires de Tilly, en vain…

Il a ensuite emmené la minette chez un vétérinaire pour lire sa puce électronique. Malheureusement, elle n’en avait pas et le professionnel a fini par suggérer à Michael d’adopter définitivement le félin. Depuis, Tilly mène une vie parfaite entre indépendance et amour.