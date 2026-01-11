Découvert au pied d’un immeuble, ce chat cache une terrible trahison de la part de son propriétaire rattrapé par la justice

En Ariège, un chat a vécu l’impensable avant que la justice ne tranche et que l’espoir ne renaisse pour lui. Grâce à la mobilisation des témoins et des autorités, cette affaire rappelle les lourdes conséquences que peuvent avoir les actes de maltraitance envers les animaux. Quant au félin rescapé, un nouveau départ se profile pour lui, loin de la violence qu’il a subie.

Son acte odieux n’est pas resté impuni, et sa victime pourra désormais tourner cette triste page pour en écrire une autre, bien plus joyeuse.

Un habitant de Foix (09) a été condamné à 4 mois d’emprisonnement pour maltraitance à l’égard de son chat. Il a également écopé d’une amende de 300 euros et fait l’objet d’une interdiction à vie de détenir un animal et d’exercer une activité professionnelle en lien avec les animaux, rapportait France 3 Occitanie .



Police nationale de l'Ariège / Facebook

Les faits avaient eu lieu à la mi-décembre et ont été relatés sur la page Facebook de la police nationale de l’Ariège.

L’individu en question avait été “interpellé [à son domicile] après avoir projeté volontairement son chat depuis le balcon de son appartement, situé au premier étage”, apprend-on via cette publication.

L’identification du suspect et son arrestation avaient été rendues possibles par le visionnage d’images obtenues via le dispositif de vidéoprotection de la Ville de Foix, toujours d’après les forces de l’ordre. “Placé en garde à vue, il a reconnu avoir voulu se débarrasser de son animal”.

Secouru par des passants

Le chat au pelage tabby roux avait été découvert par des passants. Il avait été emmené aux urgences vétérinaires, et une plainte avait été déposée dans la foulée.

Confié à la SPA de Mirepoix, il a été appelé Linguini. La police nationale de l’Ariège indique qu’il pourra être proposé à l’adoption dès que son état de santé lui permettra de sortir de la clinique vétérinaire.

Cette décision envoie un signal fort : les violences envers les animaux ne sont ni tolérées, ni oubliées. Pour Linguini, l’avenir s’annonce désormais sous de meilleurs auspices, avec la promesse d’une vie plus douce auprès de personnes capables de lui offrir le respect et l’attention qu’il mérite.

