Une chienne de 13 ans abandonnée au milieu de nulle part découvre le sens du mot « amour » et retrouve la joie de vivre

Cet été, une automobiliste nommée Julie Christofferson s’est arrêtée pour porter secours à une chienne abandonnée dans les hautes herbes. En s’approchant de la pauvre bête, la conductrice a découvert une scène tragique : un jeune chien décédé gisait à ses côtés.

L’âme brisée se trouvait dans un état léthargique. Elle traînait un corps envahi par les puces et rempli de zones dépilées. Déterminée à la sauver, la bonne samaritaine a contacté son amie Sarah Barney.

© Stray Rescue of Saint-Louis

« Elle l’a emmenée chez le vétérinaire, indique la sauveuse, penser à ce qu’elle a traversé ces dernières années est déchirant. »

© Stray Rescue of Saint-Louis

Une chienne qui mérite énormément d’amour

La chienne, nommée Cardi B, a bénéficié de nombreux soins de la part du personnel de la Stray Rescue of Saint-Louis (SRSL). « Elle ne pouvait ni se lever ni marcher seule et il lui manquait beaucoup de poils, déclare l’équipe, nous pensions qu'elle avait le bassin cassé, mais heureusement, rien n'est cassé. Elle est juste vieille et faible... avec une vie difficile derrière elle. »

Ses bienfaiteurs l’ont aidée à déambuler à l’extérieur. « Elle n’a pas dû marcher depuis un moment, car elle était vraiment excitée de se déplacer toute seule et de tout renifler », précisent-ils.

© Stray Rescue of Saint-Louis

Grâce à leur amour et leur dévouement, l’état de Cardi B s’est considérablement amélioré en quelques jours.

« Elle a 13 ans et est prête à vivre la vie qu’elle mérite ! Avec beaucoup d'amour et de soins », ajoutent ses protecteurs.

© Stray Rescue of Saint-Louis

« On peut voir à quel point elle se sent mieux »

Peu de temps après son sauvetage, la rescapée a été placée dans une famille d’accueil merveilleuse, rapporte The Dodo.

© Stray Rescue of Saint-Louis

« Maintenant qu’elle sait ce que c’est que d’attirer l’attention, elle en veut tout le temps, confie le SRSL, on peut voir à quel point elle se sent mieux. Sa famille d’accueil dit qu’elle se lève toute seule. Quand elle voit une balle, elle joue tout de suite avec et elle aime nager. Cela nous donne des frissons ! »

Aujourd’hui, Cardi B semble avoir fait le deuil de son passé. Elle croque la vie à pleines dents et savoure pleinement son bonheur. Grâce à ses sauveurs et à sa famille d’accueil, la chienne a découvert ce que signifie « être aimé ».

© Stray Rescue of Saint-Louis