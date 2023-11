Un chat câlin à l'extrême empêche sa propriétaire de quitter son lit de la plus tendre des manières (vidéo)

Avec Paquito, un chat à la tendresse débordante, il est extrêmement difficile de résister à l’envie de s’offrir une grasse matinée. Le quadrupède est, en effet, particulièrement doué pour convaincre sa maîtresse de passer un peu plus de temps sous la couette. La vidéo montrant ce moment d’affection est devenue virale sur TikTok.

Andrea est derrière le compte TikTok « @paquito_thecat » qu’elle consacre donc à son chat Paquito. La jeune femme et ce félin très affectueux sont inséparables. Il la suit absolument partout.

On se souvient d’ailleurs avec ce précédent article qu’il tenait à rester à ses côtés quand elle travaillait à la maison et qu’il lui arrivait même de se poser sur son ordinateur, l’empêchant d’effectuer ses tâches. Pour y remédier, Andrea avait eu l’idée de lui acheter son propre « PC portable » en version féline, avec griffoir en guise de clavier, jouet en forme de souris, balle et faux écran avec des photos de chats.

Plus récemment, c’est une autre vidéo de Paquito et Andrea qui a rencontré un énorme succès sur le réseau social. La séquence en question, mise en ligne le 14 novembre, totalise 4,3 millions de vues à ce jour et est relayée par le site PetHelpful.

On y découvre l’adorable rituel matinal du duo qui, on l’imagine, vaut occasionnellement à Andrea d’avoir un peu de retard sur sa liste de choses à faire en début de journée.



@paquito_thecat / TikTok

Le réveil initialement prévu à 7h35 est reporté à plusieurs reprises. Le chat est déterminé à ne pas laisser son humaine quitter le lit. Il prend son bras entre ses pattes, comme pour l’inciter à rester encore un peu à ses côtés.

Tout le monde veut son Paquito

Au bout de 25 minutes, Andrea doit s’avouer vaincue. Elle le serre encore plus fort contre elle et se rendort. On ne peut que la comprendre.

« Je ne sortirais jamais du lit », a d’ailleurs écrit izzyharrington908, l’un des nombreux internautes ayant commenté la vidéo sur TikTok. D’autres ont exprimé leur souhait d’avoir un animal de compagnie aussi chaleureux, comme bareum : « Je veux un chat câlin ! Mon chat me gratte et me mord si je le touche ».