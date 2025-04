Découverte dans un immeuble abandonné, cette jeune maman chat est désormais en sécurité pour pouponner

Pendant plusieurs jours, Sunny et ses petits se sont retrouvés livrés à eux-mêmes. Heureusement, un agent d’entretien intervenant dans l’immeuble abandonné où ils s’étaient réfugiés les a trouvés et a fait le nécessaire pour mettre la chatte et sa portée en sécurité.

Alors qu’il avait été envoyé faire des vérifications de maintenance dans un immeuble abandonné, un agent s’est retrouvé nez à nez avec avec une maman chat et ses petits. Immédiatement, il a contacté l'association Catz 4 Life pour savoir quoi faire. Interpellée par ce signalement inquiétant, Laura, une bénévole du refuge, s’est rendue sur place pour récupérer la petite famille. “L'agent d'entretien lui a montré où se trouvaient les chatons. Il n'y avait aucune trace de nourriture, et Sunny (la maman chatte) était vraiment maigre. Mais ses petits étaient dodus et en bonne santé, elle s'en occupait donc bien”, a expliqué Aimee, la Présidente de Catz 4 Life, auprès du média Love Meow.

© Catz 4 Life

Un sauvetage de justesse

Contre toute attente, la maman chat (renommée Sunny) n’a montré aucune crainte à l’arrivée de Laura et a même permis à cette dernière de prendre ses chatons pour les mettre délicatement dans une cage de transport. Une fois arrivée au refuge, la petite famille a été placée en famille d’accueil auprès de Carol, une autre bénévole. “C'était en pleine vague de froid, alors nous étions si heureux qu'ils soient en sécurité, au chaud, nourris et soignés. Sunny a ronronné et a pétri sa couverture pendant les 45 minutes de trajet. Je l'entendais ronronner avant même d'ouvrir la cage. Elle savait qu'elle et ses bébés étaient enfin en sécurité”, a déclaré Carol avec tendresse.

© Catz 4 Life

“Sunny est d’une grande douceur”

En quelques heures à peine, Sunny s’est sentie totalement à l’aise dans son nouveau foyer. Par ailleurs, elle a très vite noué des liens avec sa maman d’accueil. “J'ai vite compris que Sunny ronronne et ‘fait des biscuits’ tout le temps. C'est une chatte si affectueuse, très gentille et d'une grande douceur. Elle aime être partout avec nous, de préférence juste à nos côtés”, a ajouté Carol avant de conclure : “Comme la plupart des jeunes mamans, elle est très protectrice envers ses bébés et, dès que l'un d'eux pleure, elle est là pour le surveiller”.

Quand ses bébés seront grands, sevrés et qu’ils auront trouvé leurs familles pour la vie, Sunny sera elle aussi disponible à l’adoption.

© Catz 4 Life