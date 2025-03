Abandonné après avoir été heurté par un camion, ce chat courageux lutte pour retrouver l’usage de sa patte

C’est sur West Keith Road à North Vancouver que Magnus a été heurté par un camion. Le choc a été brutal et le félin a d’emblée manifesté sa douleur. Il se remet actuellement d’une intervention chirurgicale lourde et espère vivre des lendemains plus légers, raconte la BC SPCA.

« Le camion ne s’est pas arrêté »

Magnus a subi un choc dramatique. Sarah Henderson, responsable au sein de la SPCA West Vancouver, est revenue sur ce moment d’une grande violence. « Le témoin a vu un camion sur la route et a vu Magnus se faire percuter. Elle l’a entendu crier de douleur », détaillait-elle. Le véhicule en question ne s’est pas arrêté dans son élan et a pris la fuite, laissant le félin mal-en-point et très blessé au niveau d’une de ses pattes.

Le témoin était un passant qui a pris les devants pour mobiliser le quartier et ainsi aider le pauvre minet.

Après l’accident, Magnus a pris le temps de se glisser sous un véhicule garé et essayait de se calmer par lui-même.

BCSPCA / Instagram

« Elle était très inquiète »

Le témoin a sollicité les habitants de la rue afin d’attraper Magnus pour l’emmener en urgence dans une clinique. La personne a agi de la sorte expliquait Sarah Henderson : « Elle a immédiatement fait du porte-à-porte pour demander si quelqu’un dans le quartier reconnaissait Magnus, ce qui a incité les voisins à sortir pour essayer de l’attraper afin qu’il puisse obtenir l’aide dont ils avaient besoin ».

BCSPCA / Instagram

L’état du félin ne laissait rien présager de bon. Il perdait une « grande quantité de sang » et présentait une « fracture évidente de la jambe ». Quelques heures après la collision, Magnus était à la clinique.

« Il n’aurait pas survécu à la nuit »

La clinique a tout de suite reconnu l’importance de la prise en charge par le témoin, qui lui a sauvé la vie en agissant si rapidement. Peu après son arrivée, il a été confirmé que la SPCA West Vancouver pourrait prendre en soin les frais médicaux de Magnus.

Le courageux félin a été opéré de la patte, traité pour son arythmie cardiaque et sa déshydratation. Il se remet doucement, mais sûrement de sa douloureuse épreuve.

Entre-temps, le refuge a retrouvé sa famille, qui a informé l’équipe qu’elle ne pouvait pas le garder. Après sa complète rémission Magnus sera confié à une famille aimante.