Un chat sénior sauvé d'un accident de voiture par une association cherche une famille adoptive 5 mois après avoir été délaissé par sa famille

Grâce à une association, Mittens a reçu les soins dont il avait désespérément besoin après avoir été grièvement blessé par une voiture et a échappé à l’euthanasie. L’organisation qui a sauvé ce chat sénior cherche à présent des donateurs et une famille aimante.

La vie de Mittens, un chat tuxedo de 15 ans, avait basculé en mars 2024. Il avait alors été percuté par une voiture et l’accident lui avait valu de graves blessures. Il avait, en effet, les pattes avant et la mâchoire cassées. A cause de cela, il n’était plus en mesure de marcher et ne pouvait pas s’alimenter, d’après PetHelpful.

Prévenue, l’association Massachusetts Society for the Prevention of Cruelty to Animals (MSPCA-Angell), basée à Boston dans le Massachussetts, était intervenue auprès de son propriétaire qui refusait catégoriquement de le faire soigner.

L’organisation avait ensuite obtenu de la part des autorités le feu vert pour procéder à la saisie du félin. La procédure judiciaire n’en était alors qu’à ses débuts et la propriété de l’animal n’avait pas encore été accordée à MSPCA-Angell.

Le chat avait aussitôt été emmené au centre vétérinaire de l’association, où il avait pu commencer ses traitements.



Par la suite, en juin, le juge a confirmé la saisie après que l’ancien propriétaire a été incapable de s’acquitter des frais vétérinaires. Ce qui signifiait que Mittens passait officiellement sous le contrôle de MSPCA-Angell.

« Il est temps pour lui de connaître un dénouement heureux »

Ce faisant, cette décision a également sauvé la vie du matou ; sans sa prise en charge par l’association et en raison du coût de ses soins, il aurait été euthanasié. En outre, aux yeux de la justice, Mittens était considéré comme « preuve vivante dans le cadre d’une enquête active sur la cruauté envers les animaux ».

MSPCA-Angell a déboursé plus de 20 000 dollars (18 000 euros) pour les soins de Mittens. L’association a aujourd’hui besoin de dons pour l’aider à faire face à ces dépenses. Elle est également à la recherche d’une famille pour le chat. « Maintenant que Mittens a atteint la fin de ce parcours, il est temps pour lui de connaître un dénouement heureux », conclut son porte-parole.