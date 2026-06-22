À Rome, un nouveau running tour vous emmène sur les traces des chats de la ville (vidéo)

Et si la meilleure façon de découvrir Rome était de suivre les traces de ses habitants les plus craquants ? C’est le pari d’un parcours de running pas comme les autres qui invite à explorer la capitale italienne autrement. Entre vestiges antiques et adorables petits félins, la balade proposée par une guide locale historienne de l’art promet une expérience aussi culturelle qu’attachante.

Avouons-le : qui n’a jamais été plus captivé par un chat croisé près d’un monument que par le monument lui-même ? À Rome, en Italie, cette petite distraction est devenue une véritable expérience, avec des visites guidées où les félins du quartier côtoient les grands trésors de la ville, du Colisée à la pyramide de Cestius. Une balade où l’on repart parfois avec plus de photos de chats que de ruines !

Rome, une ville où les chats font partie du paysage

Certaines destinations sont bien connues pour leurs populations félines : Istanbul, Kotor, Syros… Mais à Rome aussi, les chats font depuis longtemps partie du paysage, au point de devenir de véritables habitants des lieux historiques. Des calendriers à leur effigie font d'ailleurs souvent partie des souvenirs que les amoureux des félins ramènent dans leurs bagages après leur séjour dans la Ville éternelle.

© @gattiditorreargentina_official / Instagram

Entre les colonnes antiques et les autres vestiges millénaires, des colonies de félins ont en effet trouvé refuge dans certains des sites les plus emblématiques de la ville.

À l’Area Sacra de Largo Argentina, où vivent de nombreux chats protégés, ou encore près de la pyramide de Cestius, les visiteurs viennent autant admirer les monuments que saluer ces petites boules de poils.

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Un parcours de course pour découvrir les colonies félines de la capitale

Et si découvrir Rome pouvait se faire au rythme de leurs ronronnements ? C’est l’idée d’Isabella Calidonna, fondatrice d’ArcheoRunning, qui a imaginé le parcours « Cats of Rome », une visite mêlant course à pied, histoire et rencontres félines.

Cette historienne de l’art diplômée et guide locale propose ainsi une boucle de 6 kilomètres à travers certains des plus beaux sites antiques de la capitale, où vivent aussi des colonies de chats.

🐱 Pourquoi les chats vivent-ils à Rome ? 🏃 Comment participer au Cats of Rome ? 🌍 Autres villes avec des chats célèbres Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

Comme le précise Euronews, le parcours commence près du temple d’Isis et de Sérapis, sur le Champ de Mars, un choix de départ particulièrement symbolique, quand on sait que les chats avaient une place sacrée dans la culture de l’Égypte antique.

Les coureurs rejoignent ensuite l’Area Sacra de Largo Argentina, célèbre pour ses chats protégés, passent ensuite par le Capitole et le Colisée, avant de terminer leur balade près de la pyramide de Cestius, autre refuge apprécié des félins romains.

© Archeorunning / Instagram

Une façon originale de découvrir la Ville éternelle au petit matin, en prenant le temps d’observer ses trésors et ses petits habitants à moustaches !